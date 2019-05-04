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04.05.2019,  
17:44
Текст:  Алексей Иванов

В Турции объяснили, почему США боятся поставок российских С-400

Получение Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 позволит ей играть большую роль на Ближнем Востоке, а также даст преимущество в вопросе о судьбе энергетических ресурсов континентального шельфа в восточном Средиземноморье.
Фото: Виталий Невар/ТАСС Фото: Виталий Невар/ТАСС
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Это беспокоит как США, так и их союзников в регионе, пишет турецкая газета Türkiye. Наиболее очевидное поле для столкновения интересов - это курдские отряды на севере Сирии, которые Турция считает террористическими группировками. Если против них начнется силовая операция, американцам будет сложно предоставить курдам желаемую поддержку с воздуха, ведь риск потери самолетов из-за наличия С-400 в регионе резко возрастает.

Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
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Радиус действия российских ЗРК, первые из которых уже летом текущего года должны быть поставлены Турции, составляет 400 километров. В этом турецкое издание увидело определенный символизм, так как континентальный шельф страны распространяется в Средиземное море на 370 километров (примерно 200 морских миль), а сейчас вокруг залегающих на дне ресурсов ведутся ожесточенное споры. Страны региона (и стоящие за ними более могущественные покровители) пока не могут договориться, кто и на каких условиях будет вести добычу. Наличие современной системы ПВО добавит вес позиции Турции, считает издание.

Также оно напоминает, что отношения с США начали портиться далеко не вчера, и история с поставками С-400 - лишь еще один эпизод. В ходе войны в Персидском заливе в 1991 году Турция по просьбе американцев перекрыла нефтепровод в Ирак, из-за чего понесла огромные убытки, но никакой компенсации так и не последовало.

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