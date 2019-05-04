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04.05.2019 19:59
Рубрика: В мире

В Венесуэле разбился военный вертолет c семью пассажирами

Текст: Александр Саможнев

Военный вертолет с семью пассажирами на борту разбился в Венесуэле, сообщил мэр муниципалитета Эль-Атильо в штате Миранда Элиас Сайе.

Фото: EPA-EFE/ Rayner Pena
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По его словам, машина по неизвестным пока причинам упала в зеленой зоне в Орипото, точнее - в Эль-Волкане. "Команда сил гражданской обороны Эль-Атильо помогает в поисковых работах", - уточнил градоначальник в Twitter.

Пока информации о судьбе экипажа и пассажиров не имеется, нет также данных о цели полета. По предварительным сведениям, речь может идти о вертолете Bell 412.

В мире Южная Америка Венесуэла
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