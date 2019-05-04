В Венесуэле разбился военный вертолет c семью пассажирами

Военный вертолет с семью пассажирами на борту разбился в Венесуэле, сообщил мэр муниципалитета Эль-Атильо в штате Миранда Элиас Сайе.

По его словам, машина по неизвестным пока причинам упала в зеленой зоне в Орипото, точнее - в Эль-Волкане. "Команда сил гражданской обороны Эль-Атильо помогает в поисковых работах", - уточнил градоначальник в Twitter.

Пока информации о судьбе экипажа и пассажиров не имеется, нет также данных о цели полета. По предварительным сведениям, речь может идти о вертолете Bell 412.