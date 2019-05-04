Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за АЭС в Бушере

Вашингтон готов ввести новые санкции в отношении Ирана в случае расширения АЭС в Бушере. Также Белый дом потребовал от Тегерана отказаться от обогащения радиоактивных материалов и переработки плутония. В противном случае в отношении исламской республики будут введены новые ограничения, заявили в американском госдепе.

"Помощь в расширении АЭС "Бушер" за пределы уже существующего реакторного блока может спровоцировать санкции. Мы больше не будем допускать хранение в Иране тяжелой воды, произведенной сверх существующего лимита", - говорится в сообщении.

Власти США также потребовали от Тегерана отчитаться перед МАГАТЭ о "прошлой военной атомной программе".