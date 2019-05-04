Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов

Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали в субботу жертвами нападения неизвестных бандитов в штате Арагуа, сообщает портал Infobae.

По предварительным данным, группа из 25 военнослужащих и пятерых полицейских возвращалась с очередного задания по проверке сигнала о террористах, укрывающихся на одном из ранчо.

Преступники расстреляли военных из засады, устроенной с учетом рельефа местности. В результате погибли четверо военнослужащих, включая генерала, и двое полицейских. Еще четверо участников группы получили ранения, их доставили в госпиталь.

Власти Венесуэлы пока не комментировали дерзкое нападение на военных. Полиция проводит расследование инцидента. На место происшествия выехала группа опытных следователей и криминалистов.