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04.05.2019 07:30
Рубрика: В мире
Проект: Наука

Зачем в Британии создают "ферму" человеческих останков

Текст: Алексей Иванов

Британские судмедэксперты совместно с военными работают над открытием первой в стране "фермы" человеческих останков. Это своеобразный полигон, где специалисты будут изучать процесс разложения тел в различных условиях, сообщает Nature.

Другие определения подобного объекта - криминалистическое кладбище или тафономическое учреждение. Изначально тафономия - это раздел палеонтологии и археологии, изучающий процессы захоронения и образования местонахождений ископаемых остатков организмов. К слову, основоположником тафономии считается российский ученый Иван Ефремов.

Фото: Альберт Дзень/ ТАСС
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Первое в мире криминалистическое кладбище было открыто в 1981 году в Ноксвилле, штат Теннесси, затем в США появилось еще как минимум шесть подобных объектов. Туда поступают тела умерших людей, пожертвованные их родственниками в интересах науки. Далее специалисты хоронят их или оставляют на поверхности для разложения, либо помещают в воду (в том числе внутри транспортного средства, так моделируется конкретная жизненная ситуация). После эксперты ведут наблюдения за разложением тканей в контролируемых условиях, учитывая химические изменения в почве, воздухе и воде вокруг трупа. Тем самым накапливается полезная для следователей и судмедэкспертов информация, которая должна помочь при расследовании уголовных дел.

В последние годы подобные "фермы" человеческих останков появились в Австралии и Нидерландах, скоро к ним присоединится и Канада. Что касается Великобритании, то ранее местные власти вынуждены были признать: их криминалистика отстает по уровню развития от ведущих стран, и без такого натурного полигона просто не обойтись.

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Впрочем, создать тафономическое учреждение оказалось не так-то просто - идея обсуждается в стране уже более десятка лет, но ее реализации препятствует отсутствие единства среди экспертов и общественности. Многие называют подобного рода эксперименты крайне аморальными, выступили против и некоторые медики - они опасаются шумихи в СМИ, из-за чего люди могут перестать жертвовать тела умерших родственников даже в интересах "мирной" анатомии. Впрочем, у идеи есть и сторонники, желающие помочь развитию криминалистики.

Сейчас все идет к тому, что первое тафономическое учреждение Великобритании будет открыто до конца года. Для этого требуется уладить ряд формальностей, связанных с правилами обращения с человеческими останками.

В мире Европа Великобритания Общество Наука
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