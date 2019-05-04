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04.05.2019 01:32
Рубрика: В мире

Запуск первой частной ракеты в Японии прошел успешно

В Японии с третьей попытки удалось запустить частную ракету MOMO. Она поднялась на высоту 100 км, а затем упала в Тихий океан. Все системы при этом работали нормально.

Фото: iStock
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Длина ракеты - всего 10 метров, диаметр - 50 см, а вес около тонны. Компания Interstellar Technologies надеется наладить коммерческое производство компактных ракет, предназначенных для запуска на орбиту сверхмалых спутников.

ТАСС напоминает, что в прошлом году Японское агентство аэрокосмических исследований успешно запустило аналогичную по параметрам ракету SS-520 с коммуникационным спутником весом 3 кг. Позднее она попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая компактная в мире.

В мире Восточная Азия Япония Общество Космос
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