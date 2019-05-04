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04.05.2019 18:42
Рубрика: В мире

Журналист попал в реанимацию после нападения в центре Черкасс

Текст: Александр Саможнев

В центре украинского города Черкассы в субботу утром неизвестный мужчина напал на журналиста Вадима Комарова и нанес ему телесные повреждения. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из городских больниц, сообщает пресс-служба полиции.

По данным правоохранителей, преступление похоже на заказное. Агрессор напал на Комарова, после чего сразу же скрылся. На месте происшествия работают следователи и оперативники. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье умышленное тяжкое телесное повреждение. Оно предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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"Журналист часто затрагивал резонансные темы, реально раздражал многих в Черкассах, кто имел большую власть и большие деньги", - комментирует ситуацию председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Он выразил надежду, что полиция тщательно расследует "очередной акт грубой атаки на журналистов". По некоторым данным, Комаров находится в реанимации городской больницы № 3. Врачи борются за его жизнь.  

Это уже не первое нападение на журналистов на Украине с тяжелыми последствиями. Правозащитника и автора журналистских расследований Олеся Бузину националисты застрелили во дворе его дома 16 апреля 2015 года.

В мире экс-СССР Украина
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