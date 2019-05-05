"Бессмертный полк" прошел в Нью-Йорке, Вашингтоне, Торонто и Гаване

В преддверии празднования 74-й годовщины окончания Великой Отечественной войны во многих странах мира состоялась акция "Бессмертный полк". В общей сложности в разных городах в ней приняли участие тысячи человек.

Самые крупные шествия состоялись в Северной Америке. В Нью-Йорке, где акция прошла уже в пятый раз, на улицы вышли около 2000 человек.

"Он приписал себе год и ушел на войну, дошел до Берлина, расписался на рейхстаге и вернулся домой", - рассказал постпред России при ООН Василий Небензя, которой нес портрет своего отца Алексея. Выступая перед участниками акции, дипломат отметил, что в "Бессмертном полку" "не ветераны идут с нами, это мы идем с ними".

"Победа в Великой Отечественной войне вошла в наш ДНК, в наш генотип, об этом невозможно не помнить, не потому, что мы любим ворошить прошлое, а потому, что мы чувствуем неразрывную связь с ним", - сказал Небензя, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Прошла акция и в столице США. Среди ее участников были сотрудники российского посольства в Вашингтоне.

"Я нахожусь под большим впечатлением от сегодняшнего события. По различным оценкам, американцев, которые примкнули к нашему шествию, насчитывается около тысячи человек. Это серьезное увеличение числа друзей, молодых людей, ветеранов, которые приняли участие в этом очень торжественном мероприятии. Мне было очень приятно узнать, что наши соотечественники смогли организовать такие шествия в 23 городах", - сказал журналистам российский посол Анатолий Антонов, который участвует в акции уже во второй раз.

"Конечно, это здорово, потому что, к сожалению, к памяти мы относимся не столь бережно. Нам еще предстоит сделать очень многое, чтобы люди помнили и знали, что такое Великая Отечественная война", - подчеркнул дипломат.

"Бессмертный полк" прошел и в канадском Торонто, где на акцию собралось более 5000 человек. В столице Кубы Гаване участниками шествия стали 800 человек.

Аналогичные акции прошли и в Эль-Кувейте, Дамаске, Женеве, Оттаве, Мельбурне, Алеппо, Эс-Сувейде. В каждой из них участие приняли от 100 до нескольких тысяч человек. Все чаще среди шествующих можно заметить и нерусскоязычное население стран. При этом они помогают с организацией шествия, раздают ставшие символом победы георгиевские ленты.

Колонна "Бессмертного полка" прошла и по центральным улицам австралийского Сиднея до мемориального комплекса австралийского и новозеландского армейского корпуса, где возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтила минутой молчания память павших.

Напомним, что впервые акция под названием "Бессмертный полк" состоялась в Томске в 2011 году и быстро набрала популярность. В 2018 году в самых разных городах России с портретами героев войны на улицы вышли в общей сложности более 10 миллионов человек.