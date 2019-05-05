Россиянин Артур Бетербиев одолел американца Радивойе Калайджича в 12-раундовом бою в Стоктоне (США, штат Калифорния). Благодаря победе Артур защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Бетербиев во второй раз отстоял пояс, который он завоевал в 2017 году - тогда он отправил в нокаут немца Энрико Келлинга. В первый раз россиянин защитил титул в октябре прошлого года, оказавшись сильнее британца Каллума Джонсона. Теперь в послужном списке Бетербиева 14 побед (все - нокаутом) и ни одного поражения в профессиональной карьере.

К слову, на данный момент всего трое российских боксеров владеют титулами чемпиона мира. Помимо Бетербиева, это Денис Лебедев (WBA, вес до 90,71 кг) и Дмитрий Бивол (WBA, вес до 79,38 кг).