Что изменится в нашей жизни с этого месяца
Доктор станет ближе
Стандарты вступили в силу с 4 мая 2019 года.
Если от села до райцентра, где есть поликлиника и больница, нужно ехать десятки километров, за один день обследоваться и дождаться результатов, чтобы получить полноценную консультацию врача, невозможно.
Селяне доходят до доктора намного реже горожан, доступность качественной медицинской помощи на селе - одна из серьезных проблем.
"Сейчас смертность сельских жителей на 14 процентов выше, чем городских, а средняя продолжительность жизни меньше на два года, - привела тревожную статистику вице-премьер Татьяна Голикова, выступая недавно на коллегии министерства здравоохранения. - Нам необходимо приблизить медицинскую помощь к сельским жителям, обеспечить эту возможность во всех населенных пунктах".
Одна из реальных возможностей для этого - организация регулярных, по заранее утвержденному графику, визитов мобильных медицинских бригад.
Благодаря этому жители удаленных сел и деревень могут пройти профилактический осмотр и обследоваться практически на дому, а потом - получить рекомендации доктора. По данным министерства здравоохранения, сейчас в стране работает уже 3,8 тысячи таких бригад, но этого мало, и в ближайшие два года их количество увеличится еще на 500, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Минздрав взял серьезный курс на профилактику заболеваемости: известно, что предупредить болезнь проще, чем лечить. На днях министерство утвердило новый порядок прохождения профилактических осмотров и диспансеризации. Профосмотры теперь станут ежегодными для всех граждан старше 18 лет. А более углубленное исследование здоровья - диспансеризация - пациентам до 40 лет будет выполняться раз в три года, а после 40 - также ежегодно. Причем в рамках диспансеризации будет также проводиться онкоскрининг - обследования, нацеленные на раннюю диагностику самых распространенных видов рака.
Благодаря усиленному оснащению мобильных комплексов все эти обследования доступны и жителям сельских территорий. Поэтому мобильные комплексы решено укомплектовать всем необходимым оборудованием. "Оснащение мобильного комплекса будет зависеть от цели, стоящей перед данной бригадой, - пояснил "Российской газете" эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин. - Например, для проведения профосмотров в распоряжении медиков должны быть экспресс-анализатор уровня холестерина крови с тест-полосками, специальный тонометр для измерения внутриглазного давления и флюорограф, а для проведения онкоскрининга понадобятся тест-полоски для исследования кала на скрытую кровь (для установления риска рака кишечника) и маммограф - для выявления рака груди у женщин".
Для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета посетителям "поликлиники на колесах" не только проверят уровень холестерина, но выполнят ЭКГ, сделают тесты на уровень сахара в крови и гемоглобин.
Как поясняла Вероника Скворцова, профилактические осмотры и диспансеризация нацелены в первую очередь на раннее выявление заболеваний сердца и сосудов, сахарного диабета 2 типа, хронических заболеваний органов дыхания и онкологических недугов. То есть речь идет о тех хронических болезнях, которые вносят наиболее высокий вклад в показатели смертности в России.
Поставлена задача за ближайшие два года провести "базовую" диспансеризацию всего взрослого населения страны. Конечно, заставлять людей обследоваться не будут - все-таки свое здоровье - зона ответственности каждого, так что и профосмотр, и диспансеризация - дело добровольное. Но как показал опыт работы мобильных бригад, не избалованные вниманием врачей селяне охотно приходят в "поликлиники на колесах". И с нетерпением ждут следующего визита медиков. В распоряжении таких бригад будут не только автомобили, снегоходы, но и самолеты, вертолеты, катера, железнодорожный транспорт.
На время майских праздников, с 1 по 15 мая, Роспотребнадзор открыл Всероссийскую "горячую линию" по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей.
Специалисты расскажут, какие меры принять и что делать, если инфекция все же передалась. Главное, не снимать клеща самим, лучше это делать в медицинском учреждении. Также можно узнать, где сделать прививки, как лучше одеться для прогулки в лесу. Самое известное заболевание, напоминает ведомство, - клещевой вирусный энцефалит, который поражает центральную нервную систему.
Телефон "горячей линии": 8 800 555 49 43 (круглосуточно, звонок бесплатный)
Счет в пользу бизнеса
В России идет поэтапный отказ от системы долевого строительства жилья, когда стройку оплачивают будущие собственники. Ее должно заменить так называемое проектное финансирование. Работать по новым правилам российские застройщики, привлекающие деньги граждан, будут обязаны с 1 июля 2019 года.
По общему правилу они не смогут пользоваться средствами дольщиков, пока дом не будет полностью сдан. До этого момента деньги будут лежать на специальных эскроу-счетах в банках. Строить жилье придется на кредиты. Однако правительство определило условия, при соблюдении которых девелоперы смогут работать по прежней схеме и после 1 июля.
По мнению Марии Литинецкой, управляющего партнера компании "Метриум", это сделано, чтобы не допустить шокового сценария перехода к новой модели, где уже применяется прежняя схема привлечения средств. "Строительство - сложный процесс, который "любит" предсказуемость и стабильность, - отмечает Литинецкая. - Если бы всех без исключения застройщиков заставили в одночасье заменить средства дольщиков на банковский кредит, это обернулось бы остановкой большого числа строек по всей стране. Банки, которые отобраны для работы с застройщиками, не готовы кредитовать все проекты".
При разработке критериев, которые позволят работать по прежней схеме, за основу взяли степень готовности дома и количество договоров долевого участия (ДДУ), заключенных с будущими собственниками жилья в многоэтажке. Соответствие обоим этим параметрам - обязательное условие. А заключенные ДДУ должны покрыть не менее 10 процентов общей площади помещений в доме - жилых и нежилых.
Что касается готовности, то не переходить на работу по системе эскроу-счетов смогут застройщики, чьи объекты построены как минимум на 30 процентов. Готовность будет определяться объемом вложенных средств относительно суммарных предполагаемых инвестиций, а также уровнем прогресса в строительстве, поясняет Мария Литинецкая. Для этого разработан перечень необходимых конструкций здания, и их наличие будут оценивать инженеры на каждой стройке.
В некоторых случаях готовность дома может составлять и 15 процентов, но компания должна быть участником программы реновации застроенной территории, комплексного освоения (развития) территории или других программ, которые предусматривают снос ветхих построек или возведение объектов социальной и инженерно-технической инфраструктуры, в дальнейшем передаваемых в госсобственность.
Без эскроу-счетов смогут работать и застройщики, которые реализовали проект лишь на 6 процентов. Для этого они должны быть системообразующими и возводить не менее четырех миллионов квадратных метров жилья в год минимум в четырех регионах страны. В этот же список входят строительные компании, которые взяли на себя обязательства достроить незавершенные объекты строительства, где были задействованы средства дольщиков.
Куда сваливать
Регионы получили право уменьшить тарифы на вывоз мусора. 1 мая вступило в силу соответствующее постановление правительства.
Документ вносит поправки в основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно изменениям, регионы получат возможность пересмотреть тарифы на вывоз мусора для населения. Предполагается, что в тарифы можно будет включать затраты на вывоз мусора на временные объекты размещения ТКО, так называемые легализованные свалки, не вошедшие в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). В конце 2018 года в закон об отходах производства и потребления были внесены поправки, позволяющие до 1 января 2023 года включить в территориальные схемы регионов не получившие лицензии мусорные полигоны, если нет другого выхода. Это должно было смягчить переходный период в рамках "мусорной реформы".
Кроме того, в случае предписания контролирующих органов возможен пересмотр долгосрочных параметров регулирования тарифов. Скорректировать тарифы регионы должны в течение трех месяцев.
"Принятые решения направлены на снижение платы граждан за вывоз ТКО, что особенно важно в тех регионах, где существенную часть платы составляют расходы на их транспортирование", - говорится в пояснительной записке к документу.
Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с участниками всероссийского экологического форума "Чистая страна", в постановлении "заложена возможность пересмотра тарифов на обращение с ТКО, их нужно снижать за счет вывоза на так называемые временные объекты, ну то есть, чтобы у регионов были в этом смысле чуть больше развязаны руки, чтобы они могли контролировать тарифную составляющую". В конце марта 62 региона предоставили свои прогнозы о возможном снижении тарифов региональных операторов.
Как отмечали в Минприроды, снижение тарифов региональных операторов может составить до 30 процентов от утвержденных на текущий момент значений.
По мнению главы кабмина, необходимо дифференцировать тарифную политику с учетом плотности населения в разных регионах страны. Нельзя навязывать единые подходы регионам страны.
"Пусть они сами для себя определяются, как лучше: если почувствуют, что людям это не нравится, они просто поменяют систему", - отмечал Медведев.
Пока больше всего нареканий у граждан вызывает расчет нормативов накопления ТКО с квадратного метра, а не с человека. Как подчеркивают эксперты, мусорят люди, а не квадратные метры.
"При этом некоторые регионы оставили порядок расчетов не по количеству проживающих в квартире, а по квадратным метрам, там платежи существенно выше, - отмечал председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. - Бабушка осталась одна, живет в трехкомнатной квартире, платит больше, чем семья из пяти человек, которая живет в однокомнатной квартире. Тоже явно несправедливая система, особенно когда это накладывается на то, что сейчас дачный сезон начался, люди часть времени будут проводить на даче. Им будет платежка и туда, и сюда приходить. Но они не могут физически мусорить в двух местах, это просто невозможно".
В любом случае в первый год реформы нормативы накопления были взяты расчетным способом.
"Их просто неоткуда было взять. Никто не понимал, как они формируются, кто сколько в этом отношении наедает. Они в течение года должны быть уточнены", - ранее отмечал глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
Кроме того, в РЭО считают целесообразным привести расчеты к единой единице измерения - тоннам либо кубометрам.
"Этот вопрос мы планируем обсудить с участниками рынка, с регоператорами, с субъектами РФ для того, чтобы понять, у кого какая логика считать в тех или иных единицах, - рассказал он "РГ". - Иногда объемы на площадках образования ТКО рассчитываются в одних единицах, а на площадках захоронения - в других в одном и том же регионе, это, конечно же, приводит к путанице".
*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"
Получите с "Миром"
Это следует из ранее принятого решения правительства, которое последовательно переводит бюджетные выплаты на национальные карты.
Получение ранее оформленных социальных выплат на карты Visa и MasterCard пока допускается, однако по мере истечения срока их действия они должны обмениваться только на национальные карты. Такой переходный период продлится до 1 июля 2020 года - после этого получение пособий на карты Visa и MasterCard уже невозможно. К этому же сроку надо завершить обмен международных карт на карты "Мир" у пенсионеров, причем как гражданских, так и "военных".
Если при оформлении пособий после 1 мая гражданин указал счет, к которому привязана карта Visa и MasterCard, банк должен задержать перечисление выплат и направить клиенту уведомление с предложением в срок не позднее 10 рабочих дней явиться за ними для получения наличными либо представить распоряжение о зачислении выплат на счет, к которому или привязана карта "Мир", или не привязана какая-либо карта вообще. Право физлица получать выплаты наличными или на счет, не привязанный к платежной карте, сохраняется.
Выпуск и обслуживание карт "Мир" для перечисления социальных пособий бесплатны. Но смс-уведомления об операциях рассматриваются как дополнительные услуги и тарифицируются банком, который выпускает карту.