Сдать анализы, измерить глазное давление, сделать ЭКГ, флюорографию и даже маммографию - такой полноценный перечень обследований смогут пройти жители отдаленных селений при помощи мобильных медицинских бригад уже в этом году. Министерство здравоохранения утвердило стандарты оснащения таких комплексов. Их часто называют "поликлиникой на колесах".

Поликлиники на колесах доедут даже в самые отдаленные населенные пункты. Фото: РИА Новости

Стандарты вступили в силу с 4 мая 2019 года.

Если от села до райцентра, где есть поликлиника и больница, нужно ехать десятки километров, за один день обследоваться и дождаться результатов, чтобы получить полноценную консультацию врача, невозможно.

Селяне доходят до доктора намного реже горожан, доступность качественной медицинской помощи на селе - одна из серьезных проблем.

"Сейчас смертность сельских жителей на 14 процентов выше, чем городских, а средняя продолжительность жизни меньше на два года, - привела тревожную статистику вице-премьер Татьяна Голикова, выступая недавно на коллегии министерства здравоохранения. - Нам необходимо приблизить медицинскую помощь к сельским жителям, обеспечить эту возможность во всех населенных пунктах".

За два года в России будет проведена базовая диспансеризация взрослого населения страны. Цель - раннее выявление опасных для жизни болезней

Одна из реальных возможностей для этого - организация регулярных, по заранее утвержденному графику, визитов мобильных медицинских бригад.

Благодаря этому жители удаленных сел и деревень могут пройти профилактический осмотр и обследоваться практически на дому, а потом - получить рекомендации доктора. По данным министерства здравоохранения, сейчас в стране работает уже 3,8 тысячи таких бригад, но этого мало, и в ближайшие два года их количество увеличится еще на 500, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Минздрав взял серьезный курс на профилактику заболеваемости: известно, что предупредить болезнь проще, чем лечить. На днях министерство утвердило новый порядок прохождения профилактических осмотров и диспансеризации. Профосмотры теперь станут ежегодными для всех граждан старше 18 лет. А более углубленное исследование здоровья - диспансеризация - пациентам до 40 лет будет выполняться раз в три года, а после 40 - также ежегодно. Причем в рамках диспансеризации будет также проводиться онкоскрининг - обследования, нацеленные на раннюю диагностику самых распространенных видов рака.

Благодаря усиленному оснащению мобильных комплексов все эти обследования доступны и жителям сельских территорий. Поэтому мобильные комплексы решено укомплектовать всем необходимым оборудованием. "Оснащение мобильного комплекса будет зависеть от цели, стоящей перед данной бригадой, - пояснил "Российской газете" эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин. - Например, для проведения профосмотров в распоряжении медиков должны быть экспресс-анализатор уровня холестерина крови с тест-полосками, специальный тонометр для измерения внутриглазного давления и флюорограф, а для проведения онкоскрининга понадобятся тест-полоски для исследования кала на скрытую кровь (для установления риска рака кишечника) и маммограф - для выявления рака груди у женщин".

Для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета посетителям "поликлиники на колесах" не только проверят уровень холестерина, но выполнят ЭКГ, сделают тесты на уровень сахара в крови и гемоглобин.

Как поясняла Вероника Скворцова, профилактические осмотры и диспансеризация нацелены в первую очередь на раннее выявление заболеваний сердца и сосудов, сахарного диабета 2 типа, хронических заболеваний органов дыхания и онкологических недугов. То есть речь идет о тех хронических болезнях, которые вносят наиболее высокий вклад в показатели смертности в России.

Поставлена задача за ближайшие два года провести "базовую" диспансеризацию всего взрослого населения страны. Конечно, заставлять людей обследоваться не будут - все-таки свое здоровье - зона ответственности каждого, так что и профосмотр, и диспансеризация - дело добровольное. Но как показал опыт работы мобильных бригад, не избалованные вниманием врачей селяне охотно приходят в "поликлиники на колесах". И с нетерпением ждут следующего визита медиков. В распоряжении таких бригад будут не только автомобили, снегоходы, но и самолеты, вертолеты, катера, железнодорожный транспорт.

"Горячая линия" Роспотребнадзора

На время майских праздников, с 1 по 15 мая, Роспотребнадзор открыл Всероссийскую "горячую линию" по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей.

Специалисты расскажут, какие меры принять и что делать, если инфекция все же передалась. Главное, не снимать клеща самим, лучше это делать в медицинском учреждении. Также можно узнать, где сделать прививки, как лучше одеться для прогулки в лесу. Самое известное заболевание, напоминает ведомство, - клещевой вирусный энцефалит, который поражает центральную нервную систему.

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