ЦСКА избежал поражения в матче с "Динамо"

В одной из центральных встреч 27-го тура Премьер-лиги ЦСКА с "Динамо" не выявили победителя - 2:2. Армейцы упустили возможность обогнать "Краснодар" и выйти на третье место.

С момента возвращения "Динамо" в элиту отечественного футбола в 2017 году ЦСКА никак не может их победить. А в прошлом сезоне команда Виктора Гончаренко и вовсе проиграла на своем поле "бело-голубым" - 1:2.

Близки к поражению были "красно-синие" и на этот раз. Хотя открыли счет именно они: на 28-й минуте отличился Яка Бийол.

К чести динамовцев, они не собирались сдаваться. И уже в первом тайме забили два мяча. Сначала хозяев огорчил Мигел Кардозу, а затем и бывший полузащитник ЦСКА Кирилл Панченко.

Во второй половине армейцы чуть прибавили в агрессии, в то время как гости больше надеялись на контратаки.

Главной бедой "бело-голубых" в сегодняшнем матче стали стандарты у их ворот. Буквально после каждой подачи у ворот Антона Шунина возникал опасный момент.

Неудивительно, что после одного из стандартов ЦСКА все-таки забил: на 85-й минуте окончательный счет установил вышедший на замену Такума Нисимура - 2:2.

Ничья не позволила ЦСКА как минимум на пару часов выйти на третье место, которое дает право участвовать в квалификации Лиги чемпионов. Его по-прежнему занимает "Краснодар", опережающий москвичей на одно очко - 46 против 45. Кроме того, "красно-синие" подпустили к себе "Спартак". Команда Олега Кононова сократила отставание от принципиального соперника до двух баллов.