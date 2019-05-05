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05.05.2019 18:29
Рубрика: Спорт

ЦСКА избежал поражения в матче с "Динамо"

Текст: Артур Нанян
В одной из центральных встреч 27-го тура Премьер-лиги ЦСКА с "Динамо" не выявили победителя - 2:2. Армейцы упустили возможность обогнать "Краснодар" и выйти на третье место.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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С момента возвращения "Динамо" в элиту отечественного футбола в 2017 году ЦСКА никак не может их победить. А в прошлом сезоне команда Виктора Гончаренко и вовсе проиграла на своем поле "бело-голубым" - 1:2.

Близки к поражению были "красно-синие" и на этот раз. Хотя открыли счет именно они: на 28-й минуте отличился Яка Бийол.

К чести динамовцев, они не собирались сдаваться. И уже в первом тайме забили два мяча. Сначала хозяев огорчил Мигел Кардозу, а затем и бывший полузащитник ЦСКА Кирилл Панченко.

Во второй половине армейцы чуть прибавили в агрессии, в то время как гости больше надеялись на контратаки.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Главной бедой "бело-голубых" в сегодняшнем матче стали стандарты у их ворот. Буквально после каждой подачи у ворот Антона Шунина возникал опасный момент.

Неудивительно, что после одного из стандартов ЦСКА все-таки забил: на 85-й минуте окончательный счет установил вышедший на замену Такума Нисимура - 2:2.

Ничья не позволила ЦСКА как минимум на пару часов выйти на третье место, которое дает право участвовать в квалификации Лиги чемпионов. Его по-прежнему занимает "Краснодар", опережающий москвичей на одно очко - 46 против 45. Кроме того, "красно-синие" подпустили к себе "Спартак". Команда Олега Кононова сократила отставание от принципиального соперника до двух баллов.

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