Среди множества героев книги Сергея Николаевича "Театральные люди" - Майя Плисецкая, Анатолий Эфрос, Алла Демидова, Роман Виктюк, Инна Чурикова, Белла Ахмадулина, Михаил Барышников… На обложке - Данила Козловский с Елизаветой Боярской из знаменитой фотосессии Валерия Плотникова. Книгу представили в Российской государственной библиотеке, воспользовавшись этим поводом для глубокого и умного диалога.

Николаевич спрашивал - Козловский отвечал. Вопросы и ответы были интригующими. Вот, например. Что для артиста главное? Главное, - говорил Данила Козловский, - это цель: ради нее артист всегда идет на риск. Оправданно ли? Ради художественной правды, по словам Козловского, артисту можно все. О каких еще своих правилах и принципах жизни рассказал актер?

На обложке книги - Данила Козловский с Елизаветой Боярской.

С кем труднее бороться?

Даниил Козловский: С каждым годом, с каждым новым качеством, новой идеей, проектом, спектаклем я все острее ощущаю, как приходится преодолевать себя, свои комплексы, страхи, свое отношение к информационному и общественному полю. Борьба с самим собой, как это ни банально, самая изнурительная.

Надо ли идти в актеры?

Даниил Козловский: Мама (актриса Надежда Звенигородская. - Ред.) перед тем как отправить меня в Театральную академию, говорила о том, что актер - одна из самых страшных, неблагодарных, конкурентных профессий. Но для меня мой выбор был совершенно очевидным, хотя мама очень помогла мне и до сих пор помогает, она очень ценный и важный советчик.

Зачем слушать своего учителя?

Даниил Козловский: Я очень люблю своего учителя. Я это говорю абсолютно серьезно. Я по-настоящему дорожу нашими отношениями и профессиональными, и учителя - ученика. Я каждый раз, общаясь с ним, чему-то учусь. Мне очень трудно сейчас выделить что-то одно, потому мое понимание профессии, мое видение того, как должно развиваться кино, театр, сформировано Львом Додиным.

Надо ли рубить вишневый сад?

Даниил Козловский: Каждый новый персонаж сначала вызывает у меня отторжение, а потом, когда Лев Абрамович Додин рассказывает, как это будет, я влюбляюсь в историю, в героя. С чеховским "Вишневым садом" было так же. Мне казалось, что я не понимаю Лопахина, но когда Додин совершенно по-новому ее открыл и обнажил многие смыслы, текст оказался очень современным. Если говорить о Лопахине, то он - раб по своей сути. Главное его страстное желание - уничтожить имение и вишневый сад.

Как Гамлет стал любимой ролью?

Даниил Козловский: Когда Лев Абрамович предложил играть Гамлета, у меня был прекрасный шок. Я совершенно не думал о том, что до меня эту роль играли Лоуренс Оливье, Высоцкий и Смоктуновский. Знал, что у Додина все будет по-другому. Додин придумал страшную историю, где Гамлет никакой не гуманист - это князь тьмы с очень сильной разрушающей энергией. Сейчас это моя самая любимая роль. Эта постановка очень созвучна нынешнему времени, именно такой "Гамлет" возможен сегодня.

Кого хотелось бы сыграть?

Даниил Козловский: Рудольфа Нуриева. Это совершенно фантастическая личность с невероятной жаждой свободы, он соединяет в себе совершенно несоединяемые качества. Мне кажется, сейчас это очень актуально. Чем либеральнее и демократичнее мы становимся, тем больше обрастаем комплексами и стереотипами.

Легко ли жить?

Даниил Козловский: Конечно, легко. Если живы люди, которых я люблю и от которых завишу эмоционально и духовно. Если я занимаюсь по-настоящему любимым делом. Если каждое утро интересно просыпаться - и каждый раз засыпать, как ребенку, в ожидании чего-то нового.