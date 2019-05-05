Исследование: Почему люди с депрессией предпочитают грустную музыку

Депрессивные люди любят грустную музыку - это факт. Их выбор интерпретировали как отражение неадекватного регулирования эмоций: так, по мнению психологов, люди стремятся поддерживать или даже усиливать свою депрессию. Но ученые из университета Южной Калифорнии (США) нашли иные причины этого предпочтения и о результатах исследования сообщили в журнале Emotion.

Привлекательность меланхоличной музыки для людей с клинической депрессией может быть связана с ее успокаивающим эффектом, а не с желанием усилить или сохранить грустные чувства.

В исследовании психологов участвовали 76 студентов: у 38 была диагностирована депрессия, 38 вышли из этого состояния.

Испытуемые слушали музыкальные произведения различной эмоциональной окраски (счастливую, нейтральную, грустную), а затем говорили, какие мелодии они хотели бы услышать снова. В предпочтении депрессивных участников были грустные мелодии.

Ученые спросили их о причинах выбора. Студенты ответили, что печальная музыка улучшает их настроение и что они находят в ней покой и расслабление.

Несколько лет назад ученые из ирландского университета в Лимерике зафиксировали аналогичное музыкальное пристрастие у людей в острой фазе депрессии. На вопрос, почему люди предпочитают грустную музыку, они, в числе прочих причин, назвали ту, что эти звуки оказали на них такое же влияние, как и присутствие друга. Грустная, меланхоличная музыка по-особому бальзамирует душу, отмечали участники опроса.

"Испытуемые выбрали печальную музыку не с желанием усилить или сохранить грустные чувства, а потому, что в ней был низкий уровень энергии, - сказал Сунькюн Юн, руководитель исследования. - Привлекательность грустной музыки для депрессивных людей может быть связана с ее успокаивающим, расслабляющим эффектом".