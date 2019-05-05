Детские пособия перевели на национальную карту

Новости

Если очень хочется Mercedes: что ждать от премиума за 500 000 рублей 18:48
Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами 18:38
Кабмин упростил оформление билетов на поезда для малышей 18:24
Названо самое медленное шоссе Москвы 18:17
В Риме в третий раз прошла акция "Бессмертный полк" 18:09
Затравленная после победы в шоу дочь Алсу продолжит карьеру 18:05
Сборная России по хоккею выиграла Евротур 17:39
В комиссии ГД по этике прокомментировали инцидент с депутатской стрельбой 17:28
Фото: В Калининграде показали фигуры из гигантских китайских фонарей 17:00
В Германии Россию признали сверхдержавой 16:23
Иран обойдет санкции США, торгуя нефтью на "сером рынке" 16:14
ПДД для электросамокатов появятся во Франции 16:12
В Кургане из-за природных пожаров запретили продажу алкоголя 16:10
Забытый пикап УАЗ "Сталкер". На чем сейчас бы ездили в России 16:02
Роберт Де Ниро помечтал о мире без Трампа 15:55
Видео: в больницу к попавшей в ДТП певице МакSим пришел священник 15:40
Участники группы Queen стали богаче британской королевы 15:30
"Приговоренные к смерти живут дольше". Немецкие СМИ о Lada 15:16
Конюхов установил исторический рекорд на весельной лодке в Южном океане 15:15
Стала известна судьба хвоста Чебурашки 15:12
На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского 15:09
В Севастополе реконструкторы штурмом взяли Сапун-гору 15:07
Рогозин призвал бывшего главкома НАТО "прекратить разжигание русофобии" 14:58
Росстат рассказал, для чего россияне чаще всего используют интернет 14:55
В Кемерове откроется президентское кадетское училище 14:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
05.05.2019 18:13
Рубрика: Экономика

Получите с "Миром"

Детские пособия перевели на национальную карту
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 96(7854)
С 1 мая в заявлениях на выплаты пособий по безработице, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком и при передаче ребенка в семью гражданам нужно указывать реквизиты только карт платежной системы "Мир". Оформление таких выплат на карты международных платежных систем больше не допускается.
С 1 мая в заявлениях на получение социальных выплат следует указывать только реквизиты карты "Мир". Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Это следует из ранее принятого решения правительства, которое последовательно переводит бюджетные выплаты на национальные карты.

Фото: PHOTOXPRESS
Как будет работать механизм ипотечных каникул

Получение ранее оформленных социальных выплат на карты Visa и MasterCard пока допускается, однако по мере истечения срока их действия они должны обмениваться только на национальные карты. Такой переходный период продлится до 1 июля 2020 года - после этого получение пособий на карты Visa и MasterCard уже невозможно. К этому же сроку надо завершить обмен международных карт на карты "Мир" у пенсионеров, причем как гражданских, так и "военных".

Если при оформлении пособий после 1 мая гражданин указал счет, к которому привязана карта Visa и MasterCard, банк должен задержать перечисление выплат и направить клиенту уведомление с предложением в срок не позднее 10 рабочих дней явиться за ними для получения наличными либо представить распоряжение о зачислении выплат на счет, к которому или привязана карта "Мир", или не привязана какая-либо карта вообще. Право физлица получать выплаты наличными или на счет, не привязанный к платежной карте, сохраняется.

Выпуск и обслуживание карт "Мир" для перечисления социальных пособий бесплатны. Но смс-уведомления об операциях рассматриваются как дополнительные услуги и тарифицируются банком, который выпускает карту.

Экономика Пенсии и пособия Закон о национальной платежной системе Вступают в силу в мае 2019 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Премьер Израиля приказал армии "массированно атаковать" боевиков в Газе
В Кувейте суд установил сумму залога для россиянки в 65 млн долларов
Постпред не исключил выхода РФ из Европейской конвенции по правам человека
Пушков усомнился в словах Трампа о хороших отношениях с Россией
Бывший главком НАТО предложил запретить россиянам въезд в США