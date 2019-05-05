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05.05.2019 20:33
Рубрика: Власть

Разделяй и экономь

Дмитрий Медведев поручил довести сбор мусора до ума
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 96(7854)
Министерства проработают механизм возврата гражданам средств, уплачиваемых за вывоз мусора, если они занимаются раздельным сбором отходов.

Премьер-министр Дмитрий Медведев после встречи с участниками организованного партией "Единая Россия" экологического форума "Чистая страна" подписал министерствам и регионам ряд поручений.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора

Большой блок касается развития реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), включая самый острый вопрос - справедливого определения норм их накопления и оплаты. Ведомствам предписано в срок до 1 июля представить предложения, совершенствующие порядок установления нормативов накопления ТКО. При этом регионы должны иметь возможность выбора варианта расчетной единицы для жильцов многоквартирных и частных домов, исходя из количества человек или площади жилого помещения, а также дифференцированного подхода определения нормативов при раздельном сборе мусора, в зависимости от вида населенного пункта и жилого помещения, природных и климатических особенностей территорий.

В этот же срок председатель правительства рассчитывает получить мнения заинтересованных ведомств и регионов о введении механизма возврата средств за вывоз ТКО при раздельном сборе мусора гражданами.

Нормальная работа мусорной отрасли требует решения и ряда организационных и инфраструктурных вопросов. Например, минстрой и минприроды до 1 июля должны провести инвентаризацию контейнерных площадок и контейнеров для ТКО и определить потребность в новых. По результатам такой проверки в правительство будет представлен список регионов, которым потребуется соответствующая помощь федерального бюджета.

Время до 5 июня Дмитрий Медведев дал, чтобы подготовить предложения по льготному лизингу техники и оборудования для обращения отходами; по организации и функционированию мусороперегрузочных станций.

Регионам рекомендовано до следующего года скорректировать территориальные схемы в области обращения с отходами производства и потребления с учетом необходимости внедрения системы раздельного накопления мусора, а также такой проработки схемы его транспортировки, чтобы транспортная составляющая в тарифе снижалась.

До 2021 года в России запустят единую государственную систему учета отходов

А до 15 января 2021 года минприроды и минкомсвязь запустят единую государственную систему учета отходов. Первый доклад об этой работе в правительство необходимо представить к 15 октября.

В рамках встречи с участниками форума поднималась тема экологии в крупных российских городах. В следующем году в интернете планируется запуск общедоступного ресурса, на котором граждане смогут получать информацию о состоянии окружающей среды, в том числе о качестве атмосферного воздуха с учетом оценки риска для здоровья человека.

Власть Работа власти Экономика ЖКХ Правительство Председатель Правительства "Мусорная" реформа
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