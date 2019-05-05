Греция призвала Турцию остановить бурение на Кипре

Заявление, осуждающее решение Турции провести бурение на шельфе, находящемся в исключительной экономической зоне Республики Кипр, сделал МИД Греции. Внешнеполитическое ведомство призвало Турцию немедленно "прекратить свою незаконную деятельность" и воздерживаться от подрыва стабильности в регионе.

Власти страны потребовали вывести буровое судно "Фатих", которое Турция направила в Кипр, передает ТАСС. Бурение должно продлиться в течение четырех месяцев.

На шельфе и в исключительной экономической зон Кипра найдены большие месторождения природного газа.