Что ж, нам есть чем заняться.
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене по России, - 44,8 процента. И сколько км? 169 тысяч километров. Ровным счетом четыре окружности планеты Земля. Москва - 56 процентов. Есть рекордсмены из городов? Кызыл - 91,5 процента, Саратов - 81,6, Барнаул - 80,2, Магадан - 79,2, Уфа - 79,1, Тверь - 79, Омск - 77,3, Пермь - 76,9, Майкоп - 75,7, Курган - 74,8, Владикавказ - 74,7, Кострома - 73,9, Иваново - 73,9, Нижний Новгород - 72,9, Тула - 72,9, Красноярск - 71,5, Мурманск - 71,3, Астрахань - 70,1 процента. Это данные Росстата от 2017 года.
Мораль? Возбуждение действенной любви и жалости к самим себе. Еще в 1995 году "доля, нуждающаяся в замене" была почти в два раза меньше. Это реальность. Никак не полетать в эмпиреях.
Идем дальше. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене в целом по России, - 45,1 процента. Между тем не меньше 15-20 крупных городов, где нужно менять от 70 до 95 процентов сетей. В Кургане - 94,3 процента, Архангельске - 81,7, Мурманске - 76,1, Иванове - 79,2 процента, зафиксировал все тот же Росстат в 2017 году. Как с этим мечтательно бродить по городу, вдыхая свежий воздух весны? И вот что пишут с мест: "наша уличная сеть состоит из одних заплат", "коллектор сгнил", "на старые коммуникации сажают новостройки".
За статистической цифирью тысячи малых и крупных поселений, нуждающихся в самом отчаянном обновлении, но не в 40-этажных пластинах , не в трубах "бери больше - кидай дальше", а в золотом шитье, создающем теплое, чистое и удобное житье человеческого масштаба, в котором легко двигаться, зарабатывать и прирастать - семьей, имуществом. И богатеть.
А что с теплом? Тоже ведь трубы. Доля тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене по России, - 29 процента. Это 49,6 тысячи километров труб, еще одна окружность Земли плюс довесок. В 1995 году масштабы проблемы были в два с лишним раза меньше.
Происходит ли что-то с удобствами внутри дома? Ситуация резко улучшилась с середины 1990-х годов. На каждого жителя России приходится в среднем 25 кв. метров площади жилья (в 1995 году - 18 метров). Но в городах есть еще остаток в 10-15 процентов домов, не имеющих элементарных удобств. В 18 процентах городского жилья нет горячей воды, в 9 процентах - холодной воды, в 11 процентах - канализации. В 1995 году все было кратно хуже. И, конечно, есть регионы, где гораздо больше, - Тверская, Новгородская, Псковская, Вологодская, Астраханская, Курганская области, Тыва, Бурятия, Республика Алтай и другие.
Сколько всего нужно сделать! Дороги местного значения - 43 процента из них без твердого покрытия. А "межмуниципальные" - 7,3. Между тем таких дорог более 400 тысяч километров на всю Россию.
А что такое убитые дороги - каждому известно не понаслышке. Они с нами, они нас обнимают, как только мы выезжаем из денежных пятен крупнейших городов. Три километра - летишь, четыре - трясешься. Только 43 процента дорог регионального значения и 42 процента городских "отвечают нормативным требованиям".
Тогда главный вопрос - как создать иное качество "среды обитания"? Нашей, родной, ежедневной. Национальные проекты? Хорошо бы разобраться. Вот публичный отчет о расходах за 2017 год на дорожное хозяйство в государственной программе "Развитие транспортной системы": всего - 1,03 триллиона рублей, в том числе федеральный бюджет - 0,37 триллиона, бюджеты субъектов РФ - 0,65 триллиона. Это отчет за 2017 год министерства транспорта!
А вот нацпроект по дорогам на 2019 год. На финансирование дорожной сети отдается 0,59 триллиона рублей, в том числе федеральный бюджет - 0,11 триллиона, из бюджетов субъектов РФ - 0,48 триллиона. Гораздо меньше? И в чем рывок? И как там с ростом? Мы что-то не поняли и ошибаемся? Объясните нам, пожалуйста!
Может быть другая среда обитания за счет кредита, дешевого, доступного? Никак нет. Что заложено в нацпроекте по жилью? Процент по ипотеке в начале 2018 года - 10,6, в 2024 году - 7,9. Это ведь не достижение. Это сверхвысокий процент. Молодые семьи в Восточной Европе (не говоря уже о Западной) давно получают ипотеку под 2,5-3 процента, а то и меньше. Уже четверть века мы не можем нормализовать ссудный процент. И как долго еще он будет ростовщическим?
Так, может быть, накинуться на "среду обитания" всем миром? Местные бюджеты и самоуправление? Жители сами решат, во что вложиться, что делать каждый год, чтобы дороги, коммуналка, социальная инфраструктура были лучше. Что продать из местного имущества и кого привлечь пряником, чтобы платил налоги именно здесь. Как это делается в той же Восточной Европе.
Нет, пока не получается. Местные бюджеты примерно на 30 процентов зависят от денег, получаемых из бюджетов верхнего уровня. Бюджеты субъектов РФ - на 16-17 процентов от федерального бюджета, как говорится в отчете минфина за 2018 год. Экономически все они глубоко дефицитны.
Так что же делать? Все сразу. Расширять права и налоговую базу городов и сельских поселений. Давать им все больше правовых и финансовых возможностей решать самим, как устроиться удобнее. Еще раз пересмотреть, что такое бюджетный федерализм в России. Резко удешевлять и делать доступными кредиты в регионах - на жилье, на средний и малый бизнес. Хорошо известно, как это делается. Подумать о реально ударных вложениях "сверху" в нормализацию среды обитания по всей России. Госдолг немного увеличить на эти цели и чуть снизить резервы. Финансовое состояние страны сегодня это позволяет. Ответом станет - расцвет.