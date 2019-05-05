Каким бы ни был будущий мир, хоть трижды виртуальным, нам очень нужны простые вещи. Чистая вода, воздух, пропитанный зеленью, достойная еда.

Что ж, нам есть чем заняться.

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене по России, - 44,8 процента. И сколько км? 169 тысяч километров. Ровным счетом четыре окружности планеты Земля. Москва - 56 процентов. Есть рекордсмены из городов? Кызыл - 91,5 процента, Саратов - 81,6, Барнаул - 80,2, Магадан - 79,2, Уфа - 79,1, Тверь - 79, Омск - 77,3, Пермь - 76,9, Майкоп - 75,7, Курган - 74,8, Владикавказ - 74,7, Кострома - 73,9, Иваново - 73,9, Нижний Новгород - 72,9, Тула - 72,9, Красноярск - 71,5, Мурманск - 71,3, Астрахань - 70,1 процента. Это данные Росстата от 2017 года.

Мораль? Возбуждение действенной любви и жалости к самим себе. Еще в 1995 году "доля, нуждающаяся в замене" была почти в два раза меньше. Это реальность. Никак не полетать в эмпиреях.

Идем дальше. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене в целом по России, - 45,1 процента. Между тем не меньше 15-20 крупных городов, где нужно менять от 70 до 95 процентов сетей. В Кургане - 94,3 процента, Архангельске - 81,7, Мурманске - 76,1, Иванове - 79,2 процента, зафиксировал все тот же Росстат в 2017 году. Как с этим мечтательно бродить по городу, вдыхая свежий воздух весны? И вот что пишут с мест: "наша уличная сеть состоит из одних заплат", "коллектор сгнил", "на старые коммуникации сажают новостройки".

За статистической цифирью тысячи малых и крупных поселений, нуждающихся в самом отчаянном обновлении, но не в 40-этажных пластинах , не в трубах "бери больше - кидай дальше", а в золотом шитье, создающем теплое, чистое и удобное житье человеческого масштаба, в котором легко двигаться, зарабатывать и прирастать - семьей, имуществом. И богатеть.

Местные бюджеты на треть зависят от регионов, а они на 17% - от федерального бюджета

А что с теплом? Тоже ведь трубы. Доля тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене по России, - 29 процента. Это 49,6 тысячи километров труб, еще одна окружность Земли плюс довесок. В 1995 году масштабы проблемы были в два с лишним раза меньше.

Происходит ли что-то с удобствами внутри дома? Ситуация резко улучшилась с середины 1990-х годов. На каждого жителя России приходится в среднем 25 кв. метров площади жилья (в 1995 году - 18 метров). Но в городах есть еще остаток в 10-15 процентов домов, не имеющих элементарных удобств. В 18 процентах городского жилья нет горячей воды, в 9 процентах - холодной воды, в 11 процентах - канализации. В 1995 году все было кратно хуже. И, конечно, есть регионы, где гораздо больше, - Тверская, Новгородская, Псковская, Вологодская, Астраханская, Курганская области, Тыва, Бурятия, Республика Алтай и другие.

Сколько всего нужно сделать! Дороги местного значения - 43 процента из них без твердого покрытия. А "межмуниципальные" - 7,3. Между тем таких дорог более 400 тысяч километров на всю Россию.

А что такое убитые дороги - каждому известно не понаслышке. Они с нами, они нас обнимают, как только мы выезжаем из денежных пятен крупнейших городов. Три километра - летишь, четыре - трясешься. Только 43 процента дорог регионального значения и 42 процента городских "отвечают нормативным требованиям".

Тогда главный вопрос - как создать иное качество "среды обитания"? Нашей, родной, ежедневной. Национальные проекты? Хорошо бы разобраться. Вот публичный отчет о расходах за 2017 год на дорожное хозяйство в государственной программе "Развитие транспортной системы": всего - 1,03 триллиона рублей, в том числе федеральный бюджет - 0,37 триллиона, бюджеты субъектов РФ - 0,65 триллиона. Это отчет за 2017 год министерства транспорта!

А вот нацпроект по дорогам на 2019 год. На финансирование дорожной сети отдается 0,59 триллиона рублей, в том числе федеральный бюджет - 0,11 триллиона, из бюджетов субъектов РФ - 0,48 триллиона. Гораздо меньше? И в чем рывок? И как там с ростом? Мы что-то не поняли и ошибаемся? Объясните нам, пожалуйста!

Может быть другая среда обитания за счет кредита, дешевого, доступного? Никак нет. Что заложено в нацпроекте по жилью? Процент по ипотеке в начале 2018 года - 10,6, в 2024 году - 7,9. Это ведь не достижение. Это сверхвысокий процент. Молодые семьи в Восточной Европе (не говоря уже о Западной) давно получают ипотеку под 2,5-3 процента, а то и меньше. Уже четверть века мы не можем нормализовать ссудный процент. И как долго еще он будет ростовщическим?

Так, может быть, накинуться на "среду обитания" всем миром? Местные бюджеты и самоуправление? Жители сами решат, во что вложиться, что делать каждый год, чтобы дороги, коммуналка, социальная инфраструктура были лучше. Что продать из местного имущества и кого привлечь пряником, чтобы платил налоги именно здесь. Как это делается в той же Восточной Европе.

Может, пора накинуться на "среду обитания" всем миром? И жители сами решат, во что вложить бюджеты

Нет, пока не получается. Местные бюджеты примерно на 30 процентов зависят от денег, получаемых из бюджетов верхнего уровня. Бюджеты субъектов РФ - на 16-17 процентов от федерального бюджета, как говорится в отчете минфина за 2018 год. Экономически все они глубоко дефицитны.

Так что же делать? Все сразу. Расширять права и налоговую базу городов и сельских поселений. Давать им все больше правовых и финансовых возможностей решать самим, как устроиться удобнее. Еще раз пересмотреть, что такое бюджетный федерализм в России. Резко удешевлять и делать доступными кредиты в регионах - на жилье, на средний и малый бизнес. Хорошо известно, как это делается. Подумать о реально ударных вложениях "сверху" в нормализацию среды обитания по всей России. Госдолг немного увеличить на эти цели и чуть снизить резервы. Финансовое состояние страны сегодня это позволяет. Ответом станет - расцвет.