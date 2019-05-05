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Рубрика: Спорт

Здоровье важнее

Икер Касильяс может завершить карьеру после инфаркта
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 96(7854)

Голкипер "Порту" Икер Касильяс, перенесший сердечный приступ, уже в понедельник может быть выписан из больницы. Об этом сообщила жена футболиста Сара Карбонеро.

Как утверждают испанские СМИ, маловероятно, что Касильяс продолжит карьеру. Скорее всего, уже летом 37-летний игрок объявит об уходе из большого спорта.

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- Состояние Икера улучшается. Он в порядке, - отметил главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау. - Мы все очень переживали за него. Касильяс сам решит, стоит ему продолжать карьеру или нет. Но жизнь важнее, чем спорт и все остальное.

Касильяс - один из самых известных вратарей мирового футбола. Вместе с мадридским "Реалом" он выиграл 18 трофеев, а в составе испанской сборной дважды становился чемпионом Европы и один раз победил на первенстве планеты.

Спорт Футбол Игроки и тренеры
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