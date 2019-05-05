Иран обойдет санкции США, торгуя нефтью на "сером рынке"

Замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния заявил, что Тегеран мобилизует все ресурсы, а также использует "серый рынок" для продажи своей нефти для комеенсации последствий от введенных США санкций против Исламской Республики.

"Мы мобилизовали все ресурсы нашей страны, осуществляется продажа нефти на "сером рынке", - заявил высокопоставленный чиновник, чьи слова приводит агентство Reuters.

Заманиния не уточнил, что именно подразумевается под "серым рынком". При этом такую торговлю он назвал ответом на санкции, которые Иран считает несправедливыми и незаконными, а не мошенничеством.

"Нам потребуется принятие серьезных решений по финансовому и экономическому регулированию, и правительство работает над этим", - прокомментировал замминистра последствия антииранских ограничений со стороны США.

Напомним, что 22 апреля президент США Дональд Трамп решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Исламской Республики. Действие самих санкций было возобновлено в ноябре 2018 года после того, как американский лидер принял решение об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий. Тогда Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти, однако разрешил крупнейшим импортерам продолжить закупки в течение шести месяцев.