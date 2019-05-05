Израиль готов к наземной операции в секторе Газа

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подписал указ о введении на двое суток особого положения в 40-километровой зоне вокруг Газы. Также у границ сектора развернута 7-я бронетанковая бригада, готовая к наступлению, идет частичная мобилизация резервистов разведки и ПВО. При этом Тель-Авив пропустил в Газу грузовики с топливом для местной электростанции. В связи с обострением обстановки Израиль не намерен отменять конкурс "Евровидение-2019". Как и планировалось, в Тель-Авиве 14 и 16 мая пройдут два полуфинала, 18 мая там же состоится финал.

Очередная вспышка насилия началась 4 мая утром. За прошедшее время из сектора Газа по Израилю было выпущено около 500 ракет. Израиль в ответ нанес более 400 ударов, разрушив примерно 260 целей в Газе, в их числе склады с оружием, размещенные среди жилых зданий пусковые установки ракет, командные пункты. Убиты трое израильтян и девять палестинцев, еще три израильтянина и 70 палестинцев получили ранения.

В нынешнем конфликте появился новый активный участник, это организация "Исламский джихад" (запрещена в РФ). Нетаньяху уже заявил, что она "заплатит высокую цену за свои действия". Эта структура, не подчиняющаяся ХАМАС и ведущая в Газе с момента прихода ее нового лидера Зияда Нахала в 2018 году собственную весьма агрессивную политику, выпустила ракету, которая упала в море в израильском секторе. Это произошло в тот же день, когда египетские посредники договорились провести с ХАМАС и "Исламским джихадом" встречу в Каире, чтобы постараться примирить между собой эти две группировки. Израиль не стал обвинять в обстреле ХАМАС, хотя обычно перекладывает вину на него, и сразу заявил, что ракета выпущена по приказу Бахи Абу аль-Альта, командующего бригадами "Исламского джихада" в северной части сектора Газа. Что интересно, незадолго до этого было объявлено, что ХАМАС уже составил список тем, которые планируется обсудить с Израилем, в их числе расширение рыболовной зоны для рыбаков из Газы, увеличение ввоза товаров и лекарств в сектор, возможность развития в нем гуманитарных проектов. Однако начавшиеся затем ракетные обстрелы похоронили эти инициативы.