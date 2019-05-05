Кабмин упростил оформление билетов на поезда для малышей

Правительство упростило процедуру оформления билетов на поезда для детей младше одного месяца. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

В частности, согласно документу, брать билеты для таких малышей теперь можно при предъявлении медицинского свидетельства о рождении. Ранее - только свидетельства о рождении.

Документ подготовлен Минтрансом.

В пояснительных документах уточняется, что решение было принято в связи с тем, что были случаи отказов в оформлении проездных билетов на поезд дальнего следования детям в возрасте до месяца, если на руках родителей было только медицинское свидетельство о рождении, а свидетельство, полученное в ЗАГСе, отсутствовало.