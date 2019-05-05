Как клиент банка "Альба Альянс" попытался обойти надзор и почему у него получилось

Недавно прошел необычный "юбилей" - отзыв пятисотой банковской лицензии. Безусловно, расчистка банковского сектора была необходима и ее результаты впечатляют. Но о завершении этой работы говорить рано. Ведь за отзывом лицензии в игру вступает конкурсный управляющий, а зачастую и правоохранительные органы, если деятельность банкиров имела криминальный оттенок.

Бывают и еще более сложные ситуации, когда преступление налицо, но регулятору его увидеть практически невозможно. Потому что криминальные схемы могут использоваться как раз для того, чтобы обмануть надзор. В них вовлекаются как сотрудники банка, так и его клиенты, и даже фактически случайные люди, которым тем не менее приходится отвечать за преступление, которого они не совершали.

Именно такую коллизию предстоит разобрать в ходе процесса, который уже идет в Тверском суде Москвы. Речь идет о хищении мошенническим путем около полумиллиарда рублей кредитных средств, выданных банком "Альба Альянс".

На скамье подсудимых не только бывший банкир и рыбопромышленник Сергей Киреев, который, собственно, использовал эти деньги, но и так называемые "номиналы" - люди, которые не получили ни копейки и пострадали за то, что на их имя оформлялись кредитные договоры.

Показательно, что уже на самых ранних этапах следствия (поначалу дело вели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, но потом оно было передано в Следственный комитет) было известно главное. Вопросы выдачи кредитов Кирееву и "номиналам", которых он привлек, решались председателем правления банка Александром Якимовым.

Сотрудники "Альба Альянса" прекрасно знали, что эта схема используется для того, чтобы сам банк избежал нарушения требований ЦБ. Что никакого приобретения недвижимости в ипотеку, под которое выдавались займы, не планируется, а деньги будут потрачены на нужды сахалинской рыбопромышленной компании "Тунайча", которой владел Киреев. И что "номиналы" не имели ни мотивов, ни возможностей для их похищения и в худшем случае просто подписывали документы, а иногда и становились жертвой их фальсификации.

Но при этом следствие ни на одном этапе не рассматривало в качестве подозреваемых сотрудников и руководство банка. "Номиналы" поначалу тоже проходили свидетелями, но потом из них сделали обвиняемых, а теперь подсудимых. Им, возможно, придется отвечать не только личной свободой, но также своим имуществом. А потерпевшей стороной выступает уже и не банк. "Токсичные" кредиты были переданы компании ООО "Экспотрейд", у которой, однако, как пишут СМИ, те же владельцы, что и у "Альба Альянса" - бизнесмены Александр Фрайман и Дмитрий Пяткин.

Криминальные схемы используются как раз для того, чтобы обмануть надзор. В них вовлекаются как сотрудники банка, так и его клиенты, и даже случайные люди

Обратимся к материалам уголовного дела. Как указано в постановлении о предоставлении материалов оперативно-розыскной деятельности, подписанном замначальника ГУЭБиПК МВД России полковником полиции Горкавцевым, "работники ООО КБ "Альба Альянс" были осведомлены о том, что физические лица не имели намерения приобретать недвижимость в ипотеку, при оформлении указанных кредитов работники банка не требовали подписания договоров залога. <...> Решения кредитных комитетов оформлялись в нарушение установленного порядка, без фактического заседания кредитного комитета".

Почему так происходило? Об этом в объяснениях оперативникам подробно рассказывали многие сотрудники банка, например, начальник кредитного департамента Светлана Пономарева: "В ходе устных переговоров в 2015 году между президентом ООО КБ "Альба Альянс" Якимовым А.Н. и Киреевым С.Н. была достигнута договоренность о том, что ООО КБ "Альба Альянс" дополнительно прокредитует деятельность группы компаний "Тунайча". С учетом норм, установленных ЦБ РФ, выдача кредитов непосредственно на финансирование указанных организаций считалась бы высокорискованной. Кредит на эти цели мог быть одобрен кредитным комитетом ООО КБ "Альба Альянс" с малой вероятностью. В связи с этим, по устной договоренности между Киреевым С.Н. и Якимовым А.Н., кредиты формально выдавались на физических лиц для проведения ипотечных сделок. Якимов А.Н. дал мне устное распоряжение провести указанные сделки без соблюдения обычных мероприятий по проверке заемщика. Когда в начале 2015 года он первый раз давал мне такое указание, я сообщала ему о том, что это противоречит нормативам ЦБ РФ, однако он настоял на своем распоряжении".

С Якимова теперь спроса нет. Причина трагическая: в 2016 году, когда кредиты, выданные "Тунайче", превращались в безвозвратные, он покончил с собой в тире. Но, как следует из показаний Киреева, общался он не только с покойным президентом, но и с собственниками банка: "Будучи VIP-клиентом ООО КБ "Альба Альянс", <...> я обратился к одному из совладельцев указанного банка, а именно Фрайману А., с просьбой предоставить мне заем в сумме 7 млн долларов для выкупа долей группы компаний "Тунайча". <...> Все последующие кредиты в банке "Альба Альянс" я привлекал на себя лично и аффилированных со мной лиц. <...> Владельцев и сотрудников банка ситуация полностью устраивала, так как лимит погашения кредитов в данном банке на мое имя был полностью исчерпан. <...> Банк, учитывая мою положительную кредитную историю, предложил мне кредитоваться на аффилированных со мной лиц <...> Якимов А. поставил передо мной задачу найти способ погасить вышеуказанные кредиты, так как они уже почти три года присутствовали на балансе банка и стали привлекать лишнее внимание ЦБ. <...> Мне было нужно предложить банку вариант решения этой задачи путем перекредитования внутри банка "Альба Альянс" за счет его собственных средств". То есть, как утверждает в показаниях Киреев, важная роль в построении этой пирамиды принадлежала Якимову, который таким образом рассчитывал избежать излишнего внимания регулятора. Самое странное, что это, по сути, удалось - о серьезных претензиях ЦБ к "Альба Альянсу" пока ничего не известно. Однако все может измениться на фоне судебного процесса.

Но пока владельцы банка, выкупившие на свою компанию проблемные кредиты, все же рассчитывают получить часть денег назад, если не с самого Киреева, который уже признан по суду банкротом, то с тех самых "номиналов".

При этом, как выяснилось, имущество есть только у Елены Вагнер. Парадокс в том, что она единственная среди "номиналов" не была зависимым от Киреева лицом. Ведь среди других получателей кредитов значились его бывшая супруга, гражданская жена (Базаева), племянница (Исаева) и даже водитель (Аринцев).

А Елена Вагнер - независимый человек, предприниматель, с Киреевым ее связывала только давняя (более 20 лет) дружба. Однако, как писали СМИ, среди "номиналов" только Вагнер оказалась под домашним арестом. Хотя имеется достаточно доказательств ее невиновности. Об этом свидетельствуют данные графологической экспертизы, проведенной по ходатайству защиты, а также адвокат утверждает, что из штампов в загранпаспорте следует, что во время оформления займа Вагнер не было в России.

В общем, это дело ставит много вопросов и перед судом, и перед Центробанком. Очевидно, что расчистка банковского сектора и борьба с экономической преступностью не должны ломать судьбы невиновных людей.