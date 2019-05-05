Как связаны венчания на Красную горку, Фомино воскресенье и Антипасха

День 5 мая в 2019 году можно назвать днем любви, доверия и веры. Хотя у первого воскресенья после Пасхи и так целых три названия: Красная горка, Фомино воскресенье и Антипасха. Каждое обозначает свою грань праздника.

Красная горка, популярная даже в годы атеизма, - радостный день молодежных гуляний и свадеб. А до революции и сейчас - любимый день венчаний. Была поговорка: "На Масленицу - сватовство, на Красную горку - свадьба", ну а кто не успевал со свадьбой к Красной горке, тому совет: "На Красную горку/ Высматривай зорко/ Девицу в невесты себе…" К свадьбам мы еще вернемся, а пока про второе название праздника - "Фомино воскресенье". Это имя день получил в честь апостола Фомы, которого часто по незнанию зовут "неверующим Фомой" (об ошибочности этого утверждения - чуть позже). Ну а третье, сначала не совсем понятное название - "Антипасха" - в переводе с греческого означает "вместо Пасхи". То есть в воскресный день Антипасхи вместо Пасхи произошло событие, напоминающее о Воскресении Христа и обновляющее для нас его радость. Но почему все-таки этот день можно еще назвать днем любви, доверия и веры? И отчего все стремились повенчаться в день с таким сложным названием "Антипасха"? Давайте разбираться. От простого - к сложному. От свадеб - к Антипасхе.

На Красную горку после девятинедельного перерыва начинались венчания. Почему девятинедельного? Считайте сами: венчания прекращались за неделю до Великого поста, с Масленицы, затем семь недель Великий пост, и после праздника Пасхи Светлая неделя - время радости, но, обратим внимание, радости духовной. И вот, наконец, когда все отдали дань духовному, с 5 мая, с Красной горки, венчания возобновляются. Так же, как возобновляется и поощряется сватовство с праздничными гуляниями. Считалось, если девушка или парень проведут этот день дома, коротать им оставшуюся жизнь с мужем непутевым, а с женой злой да глупой. Так что дома молодежь не засиживалась, но все-таки день начинался с воскресной службы в храме.

А в храмах в этот день вспоминают апостола Фому - одного из двенадцати учеников Иисуса, усомнившегося в том, что Он воскрес. Не так-то просто было воспринять великое чудо Воскресения Христа - событие надмирное, превосходящее любой человеческий опыт. Вот что рассказывает нам Евангелие от Иоанна: "В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собрались ученики Его, были заперты, пришел Иисус, стал посредине, и говорит им: "Мир вам!" Сказав это, Он показал им и руки, и бок. Ученики обрадовались, увидев Господа". Для воскресшего Христа затворенные двери не были препятствием, преображенное после Воскресения тело Господа не подчинялось законам физического мира, и мы можем только предполагать, насколько сильно были поражены ученики Спасителя, еще не отошедшие от горя, от трагических событий последних дней земной жизни Иисуса.

Представьте: вот они, смятенные Его крестной смертью, опечаленные и подавленные, видят, как Иисус вдруг появляется в закрытом доме! Естественная реакция - недоумение, недоверие к тому, что зрят глаза. И дело тут не только в учениках. Богословы склонны считать, что преображенное тело Христа стало особенным, у апостола Павла есть подсказка, когда он говорит о теле по воскресении из мертвых как о "теле духовном". Но, рассуждая об этом, мы вступаем на зыбкую почву догадок, поэтому лучше вернемся назад, к точному рассказу Евангелия. Итак, ученики Спасителя поражены, "они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа, - читаем у евангелиста Луки. - Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними". Скорее всего Господь ел не потому, что Его тело нуждалось в пище, как это было до смерти и Воскресения, а для того, чтобы убедить Своих учеников, что Он телесен, что Он не дух.

Апостол Фома - верный и отважный ученик Христа, в это время пребывал где-то в другом месте. Поэтому, когда апостолы рассказали ему о произошедшем, он усомнился и сказал: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю".

В народе к имени Фомы прочно приклеилось словечко "неверующий", что несправедливо. Фома - один из первых апостолов Иисуса, был как раз предан и верен Ему вплоть до смерти. Когда Иисус решает идти в Иерусалим, чтобы воскресить умершего друга Лазаря, ученики останавливают Его: "Не ходи, это опасно! Давно ли враги искали побить Тебя камнями? А Ты хочешь туда вернуться!" Апостолы боятся за своего Учителя, страшатся и за свою жизнь, это естественно, но Иисус говорит: "Пойдем!", и Фома первый поддерживает Христа, призывая остальных: "Пойдем и мы умрем с ним!" Такова верность "неверующего" Фомы. То есть речь здесь идет не о неверии как неверности, а о критичном отношении к происходящему. Фома критичен, он материалист - ему надо самому осязать раны от гвоздей, вложить руки в ребра, пронзенные копьем при распятии. Но разве мы не такие же?

"Через восемь дней Его ученики снова были вместе, на этот раз с ними был и Фома. Дверь была заперта. Иисус вошел, стал в середину и сказал: "Мир вам!" Затем говорит Фоме: "Протяни сюда палец и посмотри на Мои руки. Протяни руку, вложи ее в рану на боку!" Иисус будто бы слышал, то что говорил Фома без Него! И затем Господь произносит слова, обращенные не только к Фоме, ко всем нам: "И не буди неверен, но верен".

Понятие "вера" включает в себя такие качества, как твердость, верность, доверие. "Не будь неверен, но верен!" - призывает Господь. И Фома слышит этот призыв. "Господь мой и Бог мой!" - воскликнул Фома. Фоме уже не нужно осязать раны, ему уже не нужны доказательства. "Ты поверил потому, что Меня увидел, - говорит ему Иисус. - Блаженны не видевшие и уверовавшие". Вот это новое явление Воскресшего Христа Своим ученикам, апостолам и отмечается Антипасхой.

И теперь давайте найдем связь между тремя гранями сегодняшнего праздника - Красной горкой, Фоминым воскресеньем, Антипасхой. Смотрите, слово "доверие" одного корня со словом "вера", с другой стороны, без открытости, которая есть результат доверия, невозможна любовь. Так стержень "вера - доверие - любовь" объединяет три такие разные грани одного праздника.

Светлая неделя прошла, но сам праздник Пасхи продолжается вплоть до Вознесения Господня (6 июня). Пасха не закончилась, радость о Воскресении Христа, о победе жизни над смертью выплескивается за стены храма - в поле, в необозримые просторы русской природы, которая с весенним ликованием приветствует все проявления любви и жизни. Мир в эти Пасхальные весенние дни пронизан Божественной любовью, и эта Божественная Любовь освящает все стороны человеческого бытия, и понятно желание людей получить благословение этой Божественной Любви на любовь свою, земную, человеческую.