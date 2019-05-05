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05.05.2019 18:26
Рубрика: Экономика

Сравнение счетов

Комиссии за переводы денег между регионами могут измениться
Текст: Роман Маркелов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила уравнять межрегиональные банковские комиссии за денежные переводы с внутрирегиональными. Исходя из доли Сбербанка на рынке переводов он основной адресат инициативы антимонопольщиков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уведомление о разработке законопроекта на эту тему ФАС опубликовала на портале нормативных правовых актов. В нем указано, что предполагаемый срок вступления изменений в силу - июль 2020 года.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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В уведомлении ФАС указывает, что установка банками межрегиональных комиссий за переводы средств между банковскими счетами физлиц, открытыми в одной кредитной организации, дискриминирует потребителя и ущемляет его интересы. Уравнивание таких комиссий с внутрирегиональными обеспечит единство экономического пространства и мотивирует банки оптимизировать свои бизнес-модели и бизнес-процессы (в том числе и технологические) для наиболее полного удовлетворения потребностей клиента, отмечается в уведомлении.

О планах Банка России, минфина и ФАС по уравниванию межрегиональных комиссий за переводы в одном банке стало известно в начале года. По итогам анализа этими ведомствами рынка за первое полугодие 2018 года 94 процента розничных переводов провел Сбербанк. Сейчас его комиссия за межрегиональный перевод через отделение составляет 1,5 процента (минимум 30, максимум 1000 рублей), за онлайн-перевод - 1 процент (максимум 1000 рублей), следует из тарифов на сайте Сбербанка.

Экономика Финансы Банки Правительство ФАС Банковская реформа
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