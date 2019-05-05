Косачев: РФ будет считать агрессией военное вмешательство США в Венесуэлу

Россия будет расценивать любой возможный сценарий военного вмешательства со стороны США в Венесуэлу как агрессию в адрес независимого государства. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Любой сценарий военного вмешательства США мы, конечно же, будем считать агрессией, поскольку у Венесуэлы есть только один президент. Что сейчас фактически признал и Гуайдо, подтвердив, что не может опираться ни на народ, ни на армию", - цитирует его слова РИА Новости. Имеется в виду тот факт, что ранее сегодня Хуан Гуайдо признался в организации попытки государственного переворота в стране, которая потерпела фиаско. В интервью американскому изданию The Washington Post он заявил, что рассчитывал на поддержку со стороны военных и их массовый переход на сторону оппозиционеров.

"Признание лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо провала своих попыток опереться на военных подтверждает вывод о том, что венесуэльская армия по-прежнему верна президенту страны Николасу Мадуро. А вот его готовность рассмотреть предложение США о военной интервенции окончательно развеивает сомнения в том, в чьих именно интересах он действует", - подытожил глава международного комитета СФ.