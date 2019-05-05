Лавров: Москва продолжит развивать сотрудничество с Каракасом

Москва продолжит наращивать сотрудничество с Каракасом, есть конкретные планы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Разумеется, мы говорили о вопросах двустороннего сотрудничества, договорились продолжать работать над его расширением, подробно обсудили шаги, которые должны быть направлены на последовательное выполнение договоренностей, достигнутых президентами Путиным и Мадуро в декабре прошлого года", - заявил глава российской дипломатии​​, чьи слова приводит РИА Новости.

"Наметки для дальнейшей работы у нас есть, они конкретные, будем двигаться в этом направлении, которое было определено президентами, и будем поддерживать тесные контакты в будущем", - пообещал Лавров.

В свою очередь Арреаса сообщил, что с российским коллегой обсудил, помимо прочего, развитие двустороннего военно-технического сотрудничества.

"Мы говорили о том, как мы можем развивать наше военно-техническое сотрудничество, которое имеет очень большое значение для Венесуэлы. У нас много российских вооружений, российских технологий", - заявил глава венесуэльского МИД. Кроме того, по словам Арреасы, стороны обсудили также сотрудничество в области финансов, энергетики, культуры и образования.

"Во всех отраслях у нас есть своя комплексная повестка сотрудничества с РФ. Мы гордимся этой работой", - отметил венесуэлец.