Лавров: Москва продолжит развивать сотрудничество с Каракасом

"Разумеется, мы говорили о вопросах двустороннего сотрудничества, договорились продолжать работать над его расширением, подробно обсудили шаги, которые должны быть направлены на последовательное выполнение договоренностей, достигнутых президентами Путиным и Мадуро в декабре прошлого года", - заявил глава российской дипломатии, чьи слова приводит РИА Новости.
"Наметки для дальнейшей работы у нас есть, они конкретные, будем двигаться в этом направлении, которое было определено президентами, и будем поддерживать тесные контакты в будущем", - пообещал Лавров.
В свою очередь Арреаса сообщил, что с российским коллегой обсудил, помимо прочего, развитие двустороннего военно-технического сотрудничества.
"Мы говорили о том, как мы можем развивать наше военно-техническое сотрудничество, которое имеет очень большое значение для Венесуэлы. У нас много российских вооружений, российских технологий", - заявил глава венесуэльского МИД. Кроме того, по словам Арреасы, стороны обсудили также сотрудничество в области финансов, энергетики, культуры и образования.
"Во всех отраслях у нас есть своя комплексная повестка сотрудничества с РФ. Мы гордимся этой работой", - отметил венесуэлец.