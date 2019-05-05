Мадуро поблагодарил Путина за поддержку

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в ходе встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым передал благодарность президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро российскому лидеру Владимиру Путину за поддержку суверенитета латиноамериканской страны.

"Я хотел бы передать горячую благодарность нашего президента господина Николаса Мадуро президенту России господину Владимиру Путину. Лично вам и вашему правительству за то, что вы твердо придерживаетесь принципов международного права, за то, что вы поддерживаете суверенитет Венесуэлы и поддерживаете все основные и базовые принципы, которые способствуют мирному сосуществованию народов на нашей планете", - заявил Арреаса, чьи слова приводит ТАСС.

"Мы благодарны России за ту ведущую роль, которую она играет в созданной нами группе ООН для защиты принципов Устава ООН, и за те дипломатические усилия, которые предпринимаются для того, чтобы поддержать позицию Венесуэлы на международной арене", - отметил глава МИД Боливарианской Республики.