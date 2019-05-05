Студии и небольшие по площади однокомнатные квартиры превратились в самый ходовой товар на рынке недвижимости. Спрос на них устойчиво растет в большинстве регионов России. Как результат, стоимость таких квадратных метров в крупных городах за последний год прибавила 10,6 процента.

Об этом говорится в исследовании федерального портала "Мир квартир". Его авторы проанализировали предложение малогабаритной недвижимости по всей стране. Исследование проводилось по 68 городам с населением более 300 тысяч человек и охватило не только новостройки, но и вторичный рынок.

Больше всего в цене за последний год выросли студии и компактные однокомнатные квартиры (площадью до 32 квадратных метров) в Сочи - на 25 процентов. Город не теряет привлекательности ни для тех, кто хочет иметь пристанище на берегу моря, ни для инвесторов. Сейчас сочинские малогабаритки стоят в среднем 2,9 миллиона рублей.

На 21-23 процента квартиры этого формата подорожали в Воронеже, Хабаровске, Красноярске, Туле, Московской области и Брянске. От 15 до 20 процентов - в Новосибирске, Набережных Челнах, Томске, Владивостоке, Перми и Вологде.

Понижение цены наблюдается лишь в 10 городах из 68. Причем за рамки погрешности вышли только четыре: Нижний Тагил (-10,8 процента), Владикавказ (-10,1 процента), Тольятти (-7,2 процента) и Кемерово (-5,8 процента). Все это говорит о том, что компактные студии и квартиры по-прежнему супервостребованы, делают вывод аналитики. "Их покупают не только одинокие люди, пенсионеры и студенты, молодые семьи, но и инвесторы", - отмечает Павел Луценко, гендиректор "Мира квартир". По его словам, такое жилье легко продается - в новостройках его раскупают первым. Такие квартиры выгодно сдавать и в аренду.

Больше всего за год подорожали студии и однокомнатные квартиры в Сочи - на 25 процентов

Однако столичные застройщики уже не спешат закладывать в жилые комплексы слишком большое количество студий. "Практика обжитых новостроек показала, что такая квартирография способствует маргинализации социальной среды. В интересах же девелоперов поддерживать более высокий класс проектов. В регионы эта тенденция еще не дошла, но ее можно ожидать в ближайшие годы", - полагает Луценко.