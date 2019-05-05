МИД прокомментировал идею ядерной сделки между Россией, США и Китаем

Первоочередной задачей является продление Договора о стратегических наступательных вооружениях и решение проблем, связанных с договором. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, комментируя идею президента США Дональда Трампа заключить трёхстороннюю ядерную сделку с Россией и Китаем.

"Думаю, что в качестве первоочередной задачи нам с коллегами из США стоило бы сосредоточиться на продлении действующего ДСНВ, заключённого в 2010 году. Для этого необходимо решить несколько проблем, связанных с искусственным выведением Вашингтоном из засчета по договору значительной части своих стратегических носителей", - заявил высокопоставленный дипломат, чьи слова приводит РИА Новости. По мнению Рябкова, эти проблемы решаемы, "понятно, как это можно сделать".

"Затем следует продлить договор для того, чтобы получить определённый запас времени, определённый временной диапазон для обсуждения того, что делать дальше. С нашей точки зрения это на сегодня должно стать первоочередной задачей", - отметил замминистра.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Китай хотел бы стать частью будущей ядерной сделки США и России. Американский лидер также рассчитывает на выработку всеобъемлющей ядерной сделки с Россией и Китаем.