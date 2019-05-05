На Балканах отдали дань памяти жертвам усташского террора

На Балканах в эти дни вспоминают жертв усташского террора. Сербские политические лидеры из региона, Патриарх Сербской Православной Церкви (СПЦ) Ириней, посол России в Боснии и Герцеговине (БиГ) Петр Иванцов, израильский историк Гидеон Грайф и многие другие в воскресенье, 5 мая, собрались у мемориала Доня Градина (Республика Сербская) и отдали дань памяти убитым и умершим в застенках лагерей марионеточного Независимого государства Хорватия (1941-1945).

"Всего 27 лет мы открыто вспоминаем об этой страшной трагедии, которая происходила более 70 лет назад в годы Второй мировой войны. Это свидетельствует о том, что имел место умысел по сокрытию страшного страдания сербов, евреев и цыган, среди которых было 20 тысяч детей", - подчеркнул председательствующий в президиуме БиГ Милорад Додик.

В свою очередь премьер-министр Сербии Ана Брнабич, обращаясь ко всем присутствующим, пообещала: "Мы приложим усилия, чтобы сохранить жертвенность Ясеноваца, а также средства и энергию для возведения мемориального центра на этом месте. Это самое меньшее, что мы должны тем невинным жертвам".

Президент Республики Сербской Желька Цвиянович отметила тот факт, что причиненные усташами страдания "больше, чем геноцид, и не существует ни юридической, ни моральной терминологии, применимой в качестве квалификации их преступлений, бесчеловечности и свирепости их методов при совершении ими экзекуций, или их идеологическому концепту, стоявшему из-за всего этого", - указала она.

Патриарх СПЦ Ириней напомнил, что крики детей были слышны тогда и на небе, но не в Загребе и католической церкви, священнослужители которой принимали непосредственное участие в злодеяниях.

"Те, которые должны были проповедовать любовь между народами, мечом и ножом творили преступные дела", - заключил он, добавив, что "продолжается дискуссия об общем количестве жертв, наиболее объективные исследователи считают, что их было больше миллиона".

Независимое государство Хорватия

В состав марионеточного Независимого государства Хорватия (1941-1945) входили часть современной Республики Хорватии (РХ) без Истрии и большей части Далмации, а также вся современная Босния и Герцеговина, некоторые районы Словении и Срем. В новом гособразовании на тот момент проживало около 6 млн жителей, из них 2 млн - сербы, а также евреи и цыгане.

Главными своими врагами усташи тогда объявили православных сербов. Руководитель НГХ Анте Павелич и министр образования, писатель Миле Будак хотели решить сербский вопрос радикально: треть - уничтожить, треть - насильно сделать католиками, треть - выселить в Сербию. Лозунг, придуманный Будаком, гласил: "Сербов - на вербы".

Говоря о концентрационном лагере Ясеновац, нужно понимать его размеры. Так, общая протяженность лагеря была 60 км, а площадь - 240 квадратных километров, что сопоставимо с маленьким европейским государством.

В своем докладе на международной историко-богословской конференции "Православно-католический диалог после Ясеноваца" исследователи Симо Брдар и Славко Брдар написали следующее:

"По примеру своего покровителя, нацистской Германии, и других фашистских режимов, в НГХ для более эффективной "чистки нации" от нежелательных элементов, были основаны концентрационные лагеря. Они предназначались для массового заключения и систематического истребления сербов, евреев, цыган и антифашистов. Созданием, организацией и управлением концентрационными лагерями в НГХ занималась "Усташская служба надзора". Первые лагеря в НГХ были созданы на острове Паг-Слано, на Велебите, около Госпича - Ядовно, и в Боснии, около Травника - Крушчица. Крупными лагерями были Даница в Копривнице, Керестинец, Лобоград, Лепоглава, Ястребарско и Сисак.

Самым большим и самым чудовищным стал концентрационный лагерь Ясеновац, который был создан по образцу лагерей нацистской Германии в августе 1941 года. Этот лагерь являлся главным местом пыток и смертей в НГХ. По ужасам и зверствам, которые совершали в нем усташи, он не имеет аналогов в истории человечества. По масштабам преступлений - это третий концентрационный лагерь в оккупированной Европе (1941-1945) после Аушвица и Треблинки.

Главное место казни ясеновацких лагерей, Доня Градина, находится на правом берегу Савы, напротив местечка Ясеновац, на территории нынешней Республики Сербской.

В конце апреля 1945 года усташи совершили последнюю резню в Ясеновце, сожгли часть архива и спокойно покинули эту территорию. Народно-освободительная армия Югославии только 2 мая 1945 года вошла в Ясеновац. Поля Ясеновца были завалены трупами, из массовых гробниц повсюду сочилась кровь, как недобродившее вино. Все здания лагеря, кроме сгоревших деревянных конструкций, остались целы. С тех пор начинается период молчания о Ясеновце и стирания следов преступного геноцида усташей.

Все проведенные до сих пор исследования, свидетельства и источники говорят о том, что в концлагере Ясеновац-Доня Градина было ликвидировано 700 000 ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей: 500 000 сербов, 40 000 цыган, 33 000 евреев и 127 000 антифашистов. Из общего количества узников, замученных усташами в Ясеновце, 20 000 были дети младше 12 лет".

Диана Будисавлевич

В ближайшее время в Баня-Луке появится улица в честь Дианы Будисавлевич. Тем самым будет отдана дань памяти одной из самых легендарных женщин прошлого столетия, благодаря усилиям которой из нацистских концлагерей в Югославии были спасены более 15 тысяч детей.

История нашей героини такова. Диана родилась 15 января 1891 года в Инсбруке (Австро-Венгрия) в известной семье Обексер. Спустя два года после замужества (супруг - Юлий Будисавлевич, этнический серб, врач) в 1919 году Диана оказалась на Балканах и жила в Загребе.

В апреле 1941 года Югославия оказалась захвачена фашистскими войсками и их пособниками - усташами. В декабре 1941-го Диана организовала системную работу по спасению детей и женщин в различных концлагерях на территории Югославии, в том числе и в печально известном Ясеноваце. Она умело использовала свои австрийские корни, авторитет и влияние мужа для создания каналов переправки детей из лагерей смерти в Австрию, где их затем усыновляли. В этой операции, вошедшей в историю как самая крупная акция такого рода по спасению людей во время Второй мировой войны, погибло 11 ее помощников.

"Я исходила из того, что не считаю свою жизнь более ценной, чем жизни безвинно страдающих, и у меня есть возможность им помочь, при этом, прежде всего, имею в виду детей, моя жизнь была достаточно богатой, и я приму события такими, какими они будут", - писала Диана в дневнике.

По оценкам историков, благодаря усилиям Дианы Будисавлевич и ее сторонников из концлагерей было вызволено 15 536 детей. В 2011 году Синод Сербской Православной Церкви "за невероятный подвиг милосердия и героизм" посмертно наградил Диану Будисавлевич орденом "Святой царицы Милицы".

Бессмертные полки

В Сербии и Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) ведется полномасштабная подготовка к проведению международной акции "Бессмертный полк", направленной на сохранение духовного, историко-культурного наследия и памяти о подвигах воинов освободителей мира от фашизма.

В интервью "Российской газете" председательствующий в президиуме БиГ Милорад Додик заявил, что 9 мая обязательно примет участие в акции "Бессмертный полк" в Баня-Луке.

"Все предыдущие годы я принимал участие в "Бессмертных полках", выступал одним из организаторов данной акции, - рассказал политик. - К сожалению, со стороны тех, кто был на стороне захватчиков и преступников, не прекращаются попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, реабилитации фашистских пособников. Крайне важно, что Россия начала столь важную международную акцию. Естественно, мы сразу поддержали ее в Республике Сербской. Сербы прошли через неимоверные ужасы, творимые здесь. Главными своими врагами усташи тогда объявили православных сербов. Они хотели решить сербский вопрос радикально: треть - уничтожить, треть - насильно сделать католиками, треть - выселить в Сербию. Мы - сербы - храним память о наших предках, их подвигах и страданиях".