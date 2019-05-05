На белорусские заводы возвращается очищенное российское сырье

В понедельник, спустя чуть более двух недель с момента, как белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) были вынуждены снизить объемы переработки примерно вдвое, должен начаться процесс восстановления работы как минимум одного завода - Мозырского НПЗ. Это произойдет за счет того, что российская нефть, очищенная от дихлорэтана и отвечающая требованиям ГОСТа, поступила в минувшие выходные на узел учета "Мозырь", "Белнефтехим" подтвердил эти данные. Концерн уточнил, что отгрузка нефти на завод начнется 5 мая, а к переработке НПЗ приступит 6 мая.

Мозырский НПЗ сообщил о снижении загрузки на 40 процентов 23 апреля, Новополоцкий НПЗ - на 50 процентов (оба находятся на территории Белоруссии). Российское сырье, поставляемое по нефтепроводу "Дружба", для этих заводов критически важно, так как из него в стране выпускают нефтепродукты (бензин, дизельное топливо). Когда 19 апреля стало известно, что поток загрязнен (по оценкам "Транснефти" - умышленно, под Самарой), выхода у НПЗ не оставалось. В итоге Белоруссия даже приостановила дальнейший экспорт нефти и светлых нефтепродуктов, чтобы обеспечить внутренний рынок. Следом транзит приостановили Польша, Украина, Словакия.

Очистить нефть в трубе от дихлорэтана непросто: Минэнерго России поясняло, что из трубы ее буквально вытесняют. То есть, например, 4 мая новая партия российской нефти дошла до узла учета на территории Белоруссии вместе с разделительным устройством, сообщал "Белнефтехим". Вытесненный загрязненный поток выводится в резервуары. Это сырье, вероятнее всего, будут смешивать с очищенной нефтью, так, чтобы концентрация хлоридов оставалась допустимой не портила технику на НПЗ при переработке. Сколько времени понадобится, чтобы таким образом использовать всю вытесненную нефть, не сообщается, однако известно, что резервуары с хлорированной партией будут не только на станции "Мозырь", но и на территории России - на станции "Унеча".

5 миллионов тонн могут составлять объемы российской нефти, которые необходимо очистить от примеси дихлорэтана

Главный инженер "Гомельтранснефть Дружбы" (нефтетранспортная компания Белоруссии) Андрей Вериго оценивал объемы загрязненной нефти в пять миллионов тонн. "Белнефтехим" сообщал о миллионе тонн. Концерн полагает, что на устранение всех проблем в трубопроводной системе уйдет несколько месяцев. "Укртранснафта" (нефтетранспортная компания Украины) рассчитывает, что невыполненные планы поставок нефти будут наверстаны за счет увеличения объемов перекачки до конца года. Компания оценивает объемы загрязненной нефти на территории страны в 500 тысяч тонн. Пока идет расследование причин загрязнения и поиск виновных в случившемся, вопрос о компенсациях не поднимался.

Вытесненный из трубопровода загрязненный поток нефти отправляют в резервуары, чтобы потом смешать с чистой нефтью и использовать

Тем временем

Цены на нефть в разгар произошедшего реагировали довольно эмоционально: они поднимались до 75 долларов за баррель Brent, но затем шел откат. За прошедшие выходные, когда стало ясно, что нефтетранспортные компании активно занимаются решением проблемы загрязненного потока, цены откатились к 70 долларам.

3 мая также вступил с силу запрет на покупки иранской нефти всеми странами без исключения, в противном случае им грозят санкции со стороны США (таким образом Вашингтон выражает несогласие с ядерной иранской сделкой и оказывает давление на нефтяную промышленность Ирана, приносящую львиную долю дохода бюджету). Речь шла о существенных объемах (около полтора миллионов баррелей нефти в сутки), но рынки на этот фактор не отреагировали.