На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

На Украине выступили против проведения инаугурации президента 19 мая, как это предлагает сделать одержавший победу на выборах Владимир Зеленский. Как заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, в этот день отмечается День памяти жертв политических репрессий, ограничено проведения различных развлекательных мероприятий, в том числе по телевидению. В связи с этим выбранную дату он назвал крайне неудачной.

Этой же позиции придерживаются в "Блоке Петра Порошенко". Парламентарий Владимир Арьев заявил, что "проводить в этот день инаугурационные торжества и празднования как минимум неуместно".

Как пишет strana.ua, депутаты боятся роспуска парламента, поэтому пытаются себя от него обезопасить, оттягивая дату проведения церемонии. Команда Зеленского настаивает на том, чтобы инаугурация состоялась до 27 мая (от этой даты стартует полугодичный срок, во время которого нельзя распускать Верховную раду).

Парламентское большинство, которое все еще ориентировано на действующего президента Петра Порошенко, говорит о более позднем сроке. Так, спикер Рады Андрей Парубий уже проводил консультации, сможет ли он назначить инаугурацию на 28 мая, если депутаты не смогут договориться (закон предусматривает такую возможность).

"Мы обсуждали разные даты, есть разные мнения у лидеров фракций, поэтому дату мы, наверное, сможем узнать только 14 мая на заседании Верховной Рады", - отметил Зеленский.