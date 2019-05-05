На фоне провалившейся на прошлой неделе попытки госпереворота в Венесуэле, законный президент республики Николас Мадуро призвал военнослужащих быть готовыми отразить возможное вторжение со стороны США. "Военные должны быть готовы защитить родину с оружием в руках, если когда-нибудь североамериканская империя осмелится покуситься на эту священную землю", - заявил Мадуро, выступая на военной базе в штате Кохедес перед пятитысячным строем.

"Держите ухо востро с теми, кто продает родину, предателями, пятой колонной. Я верю в Вооруженные силы и вашу верность! Горстка предателей не сможет посрамить честь нашей армии в глазах нашего народа и в глазах всего мира", - призвал военных глава Боливарианской Республики.

О том, что усилия антиправительственных сил свергнуть законную власть в стране вновь провалились, окончательно стало понятным после того, как поражение признал сам инициатор мятежа. В интервью изданию The Washington Post Гуайдо подтвердил, что попытка госпереворота провалилась. Причина оказалась проста - противники действующего президента рассчитывали на поддержку со стороны военных и их массовый переход на сторону оппозиционеров.

Однако предпринятой спикером Нацассамблеи провокации оказалось недостаточно, хотя начиналось все для античавистов весьма обнадеживающе. В минувший вторник на рассвете Гуайдо появился около военной авиабазы "Ла Карлота" в центре Каракаса в окружении примерно 25 военных, а также сбежавшего из-под домашнего ареста ультрарадикала Леопольдо Лопеса. По замыслу оппозиционера, это должно было продемонстрировать, что армия лояльна ему, и побудить остальных солдат и офицеров пойти на предательство и выступить против президента Мадуро. Но нарушить присягу венесуэльские военные не захотели - путчистов быстро разогнали. Теперь они нашли убежище в посольствах симпатизирующих мятежникам Бразилии и Панамы. А лидер партии "Народная воля" Лопес скрылся в резиденции посла Испании.

"Нам нужно больше военных, выступающих за нас, нам нужно больше чиновников, которые пока поддерживают режим", - заявил расстроенный Гуайдо, вновь продемонстрировав свою фактическую беспомощность, а также подтвердив, что единственным способом свержения законного правительства Мадуро остается военная интервенция со стороны США.

Собственно, отвечая на вопрос о том, что Гуайдо сделает, если американцы захотят вторгнуться в страну, он ответил, что незамедлительно вынесет этот вопрос на рассмотрение в парламент. "Если это необходимо, возможно, мы это одобрим", - утверждал глава Нацассамблеи, наигранно изобразив неуверенность в том, что депутаты такое предложение могут отклонить. Учитывая, что в заседаниях парламента принимают участие только оппозиционеры, неустанно призывающие США напасть на Венесуэлу, их решение выглядит очевидным.

Главный вопрос по-прежнему заключается в том, насколько в Белом доме готовы к столь желанному для античавистов силовому варианту. Ведь пока, несмотря на то, что американские чиновники демонстративно не списывают со счетов военный сценарий разрешения венесуэльского кризиса, дальше публичных заявлений и экономических санкций дело не заходило. Во многом этому способствует коллективное несогласие стран региона, которые отдают себе отчет в том, что подобный опрометчивый шаг обернулся бы настоящей гуманитарной катастрофой для всего континента. Это означает, что Вашингтону для того, чтобы решиться на вторжение, будет необходим весомый предлог. Для венесуэльских "оппозиционеров-патриотов", готовых пустить в родную страну захватчиков, это будет означать лишь одно - продолжающиеся провокации в надежде на то, что власти все же решатся дать путчистам жесткий отпор.

Пока же Мадуро сохраняет хладнокровие, не поддается на провокации и использует провалившуюся попытку госпереворота в своих целях, наглядно демонстрируя преданным ему военным опасность заигрывания с оппозицией. Похоже, такая тактика приносит свои плоды. Показательным стал получивший популярность в венесуэльских соцсетях видеоролик, на котором видно, как оппозиционеры пытаются передать представителям Вооруженных сил республики подготовленный ими манифест, призывающий военных перейти на сторону антиправительственных сил. В ответ офицер заявляет, что ему это неинтересно. А после непрекращающихся попыток всучить ему документ, невозмутимо берет протягиваемый ему листок и молча сжигает его.