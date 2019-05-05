Одного из лидеров ДАИШ ликвидировали в Афганистане

Отряд спецназа уничтожил одного из главарей ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") Муфти Узбека. Ликвидированный боевик отвечал за финансирование организации в Центральной Азии. Он также занимался планированием и организацией террористических атак.

В ходе операции у селения Дахана-э-Гори в северо-восточной провинции Баглан были убиты еще трое экстремистов, которые входили в число последователей ДАИШ в Афганистане, передает Khaama Press.

Силовики изъяли оружие и военное снаряжение экстремистов.