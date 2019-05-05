Панамским пиратам предъявили обвинение в убийстве гражданина Новой Зеландии

В воскресенье в Панаме прошло первое заседание суда по делу об убийстве и ограблении панамскими пиратами лодки морского путешественника, новозеландца Алана Калвервелла, сообщает Reuters.

Известно, что 2 мая трое молодых людей захватили лодку семьи Калвервелл, пришвартовавшуюся к Карибскому побережью Панамы. Глава семьи был убит, жена и 11-летняя дочь получили ранения. Это дерзкое нападение вызвало широкий общественный резонанс в Новой Зеландии. Убийцы были пойманы по горячим следам.

В субботу двое подозреваемых, Леандро Эррера и Авелино Аросемена, были опознаны женой погибшего. Им было предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах, грабеже, преступном сговоре и жестоком обращении с несовершеннолетним, сообщила прокурор Татьяна Агилар. Им грозит пожизненное заключение. Третий подозреваемый оказался несовершеннолетним. Адвокат обвиняемых отказался комментировать ситуацию.