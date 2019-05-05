Новости

В Германии Россию признали сверхдержавой 16:23
Иран обойдет санкции США, торгуя нефтью на "сером рынке" 16:14
ПДД для электросамокатов появятся во Франции 16:12
В Кургане из-за природных пожаров ввели "сухой закон" 16:10
Забытый пикап УАЗ "Сталкер". На чем сейчас бы ездили в России 16:02
Роберт Де Ниро помечтал о мире без Трампа 15:55
Видео: в больницу к попавшей в ДТП певице МакSим пришел священник 15:40
Участники группы Queen стали богаче британской королевы 15:30
"Приговоренные к смерти живут дольше". Немецкие СМИ о Lada 15:16
Конюхов установил исторический рекорд на весельной лодке в Южном океане 15:15
Стала известна судьба хвоста Чебурашки 15:12
На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского 15:09
В Севастополе реконструкторы штурмом взяли Сапун-гору 15:07
Рогозин призвал бывшего главкома НАТО "прекратить разжигание русофобии" 14:58
Росстат рассказал, для чего россияне чаще всего используют интернет 14:55
В Кемерове откроется президентское кадетское училище 14:55
Премьер Израиля приказал армии "массированно атаковать" боевиков в Газе 14:53
Израиль заверил, что ситуация в Газе не повлияет на "Евровидение" 14:42
В Зауралье возбудили дела по факту природных пожаров 14:35
В ДНР произошло столкновение с украинскими диверсантами 14:27
В Махачкале произошел крупный пожар на лесобазе 14:18
Самолет президента Греции из-за штормового ветра сел не в том аэропорту 14:17
В Челябинске врач выписал ребенку рецепт от 1919 года 14:03
Видео: 2400-сильный грузовик впечатлил Сеть эффектным дрифтом 13:48
Археологические раскопки в Москве пройдут почти на 200 площадках 13:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
05.05.2019 16:12
Рубрика: В мире

ПДД для электросамокатов появятся во Франции

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Франции расширили правила дорожного движения на электросамокаты и им подобные средства передвижения, ставшие крайне популярными среди граждан. По словам министра транспорта Элизабет Борн, они позволяют людям быстро передвигаться и не загрязняют окружающую среду, однако их использование никак не регулировалось, и улицы городов стали жить по "закону джунглей". Это вынудило минтрас и МВД разработать новые правила, нарушение которых начиная с сентября будет караться крупными штрафами (до 1500 евро).

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: как кататься на электросамокате с максимальным комфортом

Так, скорость движения на электросамокатах теперь ограничена 25 км в час. При этом ездить по тротуарам на них запрещено, если только там нет велодорожек. В остальных случаях передвигаться на них отныне придется по проезжей части (где разрешенная для автомобилей скорость движения не превышает 50 км в час).

Электросамокатами больше не смогут пользоваться дети младше 8 лет, а те, кому еще не исполнилось 12, будут обязаны носить шлем. Предназначены эти средства передвижения отныне исключительно для личного пользования, то есть больше нельзя взять с собой пассажира, как это часто бывает в крупных городах, в первую очередь в Париже. Использование наушников или других устройств, которые ограничивают возможность слышать происходящее вокруг, также запрещено. Самокаты должны быть оснащены передними и задними фонарями, а в ночное время или при плохой видимости пользователи должны носить на одежде какой-либо отражающий элемент.

В Испании оштрафовали трех человек за езду пьяными на электросамокатах

Новые правила также касаются парковки. Часто оставленные электросамокаты мешают проходу пешеходов, теперь это будет караться штрафами.

Стоит отметить, что продажи электросамокатов во Франции значительно выросли в последние два года. В 2018 году было приобретено 232749 таких устройств. Это объясняется их доступностью (в среднем 490 евро за единицу): цены несколько снизились по сравнению с предыдущими годами.

В мире Европа Франция
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Премьер Израиля приказал армии "массированно атаковать" боевиков в Газе
В Кувейте суд установил сумму залога для россиянки в 65 млн долларов
Постпред не исключил выхода РФ из Европейской конвенции по правам человека
Пушков усомнился в словах Трампа о хороших отношениях с Россией
Бывший главком НАТО предложил запретить россиянам въезд в США