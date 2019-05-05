ПДД для электросамокатов появятся во Франции

Власти Франции расширили правила дорожного движения на электросамокаты и им подобные средства передвижения, ставшие крайне популярными среди граждан. По словам министра транспорта Элизабет Борн, они позволяют людям быстро передвигаться и не загрязняют окружающую среду, однако их использование никак не регулировалось, и улицы городов стали жить по "закону джунглей". Это вынудило минтрас и МВД разработать новые правила, нарушение которых начиная с сентября будет караться крупными штрафами (до 1500 евро).

Так, скорость движения на электросамокатах теперь ограничена 25 км в час. При этом ездить по тротуарам на них запрещено, если только там нет велодорожек. В остальных случаях передвигаться на них отныне придется по проезжей части (где разрешенная для автомобилей скорость движения не превышает 50 км в час).

Электросамокатами больше не смогут пользоваться дети младше 8 лет, а те, кому еще не исполнилось 12, будут обязаны носить шлем. Предназначены эти средства передвижения отныне исключительно для личного пользования, то есть больше нельзя взять с собой пассажира, как это часто бывает в крупных городах, в первую очередь в Париже. Использование наушников или других устройств, которые ограничивают возможность слышать происходящее вокруг, также запрещено. Самокаты должны быть оснащены передними и задними фонарями, а в ночное время или при плохой видимости пользователи должны носить на одежде какой-либо отражающий элемент.

Новые правила также касаются парковки. Часто оставленные электросамокаты мешают проходу пешеходов, теперь это будет караться штрафами.

Стоит отметить, что продажи электросамокатов во Франции значительно выросли в последние два года. В 2018 году было приобретено 232749 таких устройств. Это объясняется их доступностью (в среднем 490 евро за единицу): цены несколько снизились по сравнению с предыдущими годами.