Послом России в Белоруссии назначен Дмитрий Мезенцев

Президент Владимир Путин освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Белоруссии - в связи с переходом на другую работу. Новым послом в республике назначен Дмитрий Мезенцев.

Мезенцев - сенатор от Сахалинской области, в Совете Федерации возглавлял Комитет по экономической политике, до этого был губернатором Иркутской области и генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества.

Минск не возражает против такого решения, заявила ТАСС пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. "Я могу повторить только то, что говорил наш президент на эту тему - в частности, что это вопрос руководства России. Решил Владимир Владимирович назначить нового посла - мы не против", - заметила она. "Ничего плохого про предыдущего посла сказать не можем", - отметила Эйсмонт.

Смена посла в Минске - нормальная дипломатическая практика, заявил замглавы МИД России Григорий Карасин. "Отношения между Россией и Белоруссией носят характер стратегического партнерства, они союзнические, мы с белорусами живем в Союзном государстве, думаем над тем, как углублять интеграцию этого Союзного государства, работа ведется. Поэтому надо с оптимизмом смотреть на будущее отношений между Москвой и Минском", - заявил он журналистам.

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев поздравил Мезенцева с назначением. "В высшей степени ответственная миссия", - считает он. Важная для России и значимая для Белоруссии.

"Мезенцев вполне себе квалифицированный специалист, который прошел и губернаторство, и ШОС, и Совет Федерации", - заявил "Интерфаксу" председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. "Мезенцев аккуратен в выражениях, знает, где место дипломатам, а где политикам", - заметил он. "Считаю, что выбор очень оправдан и обоснован", - заключил Калашников.

Дмитрий Мезенцев знает международную проблематику и проблемы СНГ

Бабич также освобожден от должности спецпредставителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Напомним, Бабич был назначен послом в августе прошлого года, а до этого работал полпредом президента в Приволжском федеральном округе.

"Президент России назначает и освобождает послов в зависимости от той ситуации, которая складывается. Если президент посчитал, что задача, которая ставилась Михаилу Бабичу, выполнена, то, значит, он его отозвал для того, чтобы назначить на другой ответственный участок работы", - пояснил "Интерфаксу" первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он также отметил, что Дмитрий Мезенцев знает международную проблематику и проблемы СНГ.

Официально

Президент подписал указ о награждениях, отметив целый ряд деятелей культуры и искусства, ученых, врачей и преподавателей, парламентариев и чиновников, спортивных и профсоюзных деятелей, а также работников других отраслей. Сенатор Дмитрий Мезенцев, назначенный послом в Белоруссии, получил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. Такой же наградой отмечена зампред Комитета Госдумы по обороне Светлана Савицкая. Орден Александра Невского будет вручен главе Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николаю Харитонову. За большой вклад в развитие духовной культуры, укрепление межнационального и межконфессионального согласия президент наградил митрополита Калужского и Боровского Климента и верховного муфтия Талгата Таджуддинова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Среди отмеченных наградами деятелей культуры и искусства - президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина (орден "За заслуги перед Отечеством" I степени); артист "Современника" Сергей Гармаш, балерина Большого театра Светлана Захарова, артист "Малого театра" Борис Клюев (орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени); артистка "Ленкома" Александра Захарова (орден Александра Невского); актер Виктор Сухоруков (орден Почета); артисты цирка Аскольд и Эдгард Запашные, актер Игорь Костолевский (орден Дружбы). Все они награждены за "вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".