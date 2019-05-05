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Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
05.05.2019 18:48
Рубрика: Экономика

Деньги адрес найдут

Пособия на детей можно оформить без прописки
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 96(7854)
Заявление на получение пособия на первого и второго ребенка можно будет подать не только по месту постоянной регистрации, но там, где семья временно зарегистрирована или фактически проживает.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Выплаты детских пособий переведут на карту "Мир"

Документ об этом публикует "Российская газета". Как уточняет пресс-служба Минтруда России, по Гражданскому кодексу местом жительства признается место, где человек постоянно или преимущественно проживает, оформив регистрацию. Новый же закон позволит получать пособия независимо от "прописки" родителя. Но родители будут обязаны сообщать об изменении места пребывания, фактического проживания в региональные органы соцзащиты (при получении выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребенка). Или в территориальные органы Пенсионного фонда России (при получении выплат в связи с рождением или усыновлением второго ребенка). Также закон предусматривает, что информация о назначении пособий должна размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Всего в России пособия на первого ребенка получают 329,4 тысячи семей, а на второго - 54,2 тысячи.

Экономика Пенсии и пособия Декретные и пособия на ребенка Комментарии к документам
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