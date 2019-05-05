Постпред не исключил выхода РФ из Европейской конвенции по правам человека

Москва рассматривает все варианты, вплоть до выхода из Европейской конвенции по правам человека, если не удастся прийти к компромиссу с европейскими партнерами. Об этом заявил постпред России при Совете Европы Иван Солтановский, чьи слова приводит РИА Новости.

"Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте", - заявил дипломат, отвечая на вопрос о возможном выходе из конвенции.

Напомним, что отношения России и Совета Европы обострились в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Тогда Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В 2017 году часть российских выплат в бюджет организации была заморожена до полного восстановления полномочий делегации в ПАСЕ.