Президент облегчил получение гражданства для ряда иностранцев

Владимир Путин продолжил линию на упрощение процедуры получения российских паспортов. Глава государства подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для определенных категорий граждан Украины, Ирака, Сирии, Йемена, Афганистана - "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права".

Напомним, в конце апреля Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Речь идет о тех, кто постоянно проживает на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Позже, на пресс-конференции в Пекине, президент заявил, что в Москве в целом думают над тем, чтобы предоставлять в упрощенном порядке российские паспорта гражданам Украины.

Новый указ называется "Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ расширяет категории тех, кто может получить гражданство РФ по упрощенной процедуре. Речь идет о гражданах Украины, не имеющих гражданства (подданства) другого государства, а также лицах без гражданства, родившихся и постоянно проживавших на территориях Крыма и Севастополя, которые выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их детях, супругах и родителях.

Еще указ касается граждан Украины и лиц без гражданства, имеющих разрешение на временное проживание, вид на жительство в России, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно проживавших на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года соответственно, а также их детей, супругов и родителей.

Кроме того, подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке могут иностранцы и лица без гражданства, которые сами либо их родственники по прямой восходящей линии были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР, а также их родственники по прямой нисходящей линии, усыновленные дети и супруги.

Другой важный момент - право обратиться с заявлениями об упрощенном приеме в гражданство предоставляется не только украинцам, но и гражданам Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившимся на территории РСФСР и состоявших в гражданстве СССР, а также их детям, супругам и родителям.

Срок рассмотрения заявлений и принятия по ним решений не должен превышать три месяца.

Срок рассмотрения заявлений не должен превышать три месяца

"Это очередной шаг в последовательной политике по содействию решению социально-экономических, политических и гуманитарных проблем для людей, сохраняющих сложившиеся исторически духовные связи с нашей страной, но оказавшихся ранее либо находящихся сейчас в тяжелой ситуации, связанной как с репрессивными решениями советского времени, так и с актуальными конфликтами", - заявил РИА Новости глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. "Это мощный сигнал, означающий, что Россия еще больше открывается для граждан Украины, когда-либо связанных с Крымом, а также для граждан других государств, так или иначе связанных с бывшим СССР", - считает сенатор Олег Морозов.

К оформлению гражданства все готово

Массово подавать документы на получение гражданства РФ жители ДНР смогут начиная с 7 мая. По планам местных чиновников, в неделю станут обслуживать по 4 тыс. человек. Фото: РИА Новости

В МВД пояснили, что возможность приобрести российское гражданство в упрощенном порядке благодаря подписанным президентом России указам появится у более широкого круга лиц, нежели только жителей ДНР и ЛНР. При этом лица вышеперечисленных категорий могут обратиться с заявлениями о приобретении гражданства России, не отказываясь от имеющегося гражданства. Рассмотрение таких заявлений будет осуществляться территориальными органами МВД на всей территории России в срок до 3 месяцев.

Ранее в МВД сообщали, что принимать заявления от желающих получить российское гражданство в упрощенном порядке жителей Донбасса станут подразделения полиции в Ростовской области. В регион специально были командированы дополнительные силы специалистов органов МВД по вопросам миграции. Свои аналогичные пункты заработали и на территории ДНР и ЛНР. Как сообщил в пятницу начальник миграционной службы МВД Донецкой народной республики Владимир Краснощока, к процессу оформления гражданства РФ полностью все готово. Принимать заявления, по его словам, будут по вторникам, средам, пятницам и субботам. "На сегодняшний день мы открыли только одно подразделение, но уже с 7 мая заработают все подразделения. Примерно в неделю будем оформлять до 4 тысяч человек, когда запустим все 33 подразделения на территории республики", - рассказал Краснощока.

Чиновник добавил, что прием документов будет занимать от 10 до 15 минут. Основным условием для подачи документов на гражданство РФ, по его словам, является паспорт гражданина ДНР. "На сегодняшний день порядка 310 тысяч человек обратились в миграционную службу, 292 тысячи граждан получили паспорта ДНР", - пояснил Краснощока.

Подготовил Иван Петров