При медиакорпорации Китая открылась технологическая лаборатория

Как отметил Шэнь Хайсюн, в своей работе медиакорпорация Китая руководствуется указаниями председателя КНР Си Цзиньпина. За прошедший с момента ее создания год организация работала над улучшением качества вещания и внедряла инновации. В частности, технология 5G+4K+AI стала новым двигателем развития. В этом году во время гала-концерта по случаю Праздника весны, ежегодных "двух сессий", 2-го форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс и один путь" и Пекинской международной садоводческой выставки-2019 медиакорпорация Китая представила телепрограммы со сверхвысоким разрешением 4K на базе технологии 5G+AI. Это получило высокую зрительскую оценку.

Шэнь Хайсюн также рассказал, что в медиакорпорации решили снять документальный фильм под названием "30-летие нового района Пудун ", это будет сделано с использованием новых технологий. В фильме будет отражен прогресс развития района за 30 лет, показано значение его освоения и роль в экономике. Это позволит многим зрителям лучше узнать историю реформ и открытости Китая и познакомиться с перспективами новой эпохи.

Мэр города Шанхая Ин Юн отметил, что создание медиа-прикладной лаборатории на основе технологий 5G+4K+AI в Шанхае и съемка документального фильма имеют особое значение. Это одна из важных задач по претворению в жизнь указаний председателя КНР Си Цзиньпина и содействию слиянию СМИ. Фильм "30-летие нового района Пудун" - не только углубленный рассказ об истории района, но и поддержка реформ и развития Шанхая.