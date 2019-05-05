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05.05.2019 08:56
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Несколько улиц перекроют в Москве из-за матча ЦСКА - "Динамо"

Текст: Иван Пышечкин

Перекрытия для автомобилей будут введены в воскресенье днем на двух участках в районе стадиона "ВЭБ Арена" в Москве, где пройдет матч ЦСКА - "Динамо", сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Действовать ограничения будут в течение пяти часов - с 14.30 до 19.30. В это время нельзя будет проехать по проезду Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, а также по 3-ей Песчаной улице от 2-й Песчаной улицы до дома 23 корп.5 по Новопесчаной улице.

"Рекомендуем пересесть на велосипед или гироскутер, либо передвигаться пешком", - говорится в сообщении.

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