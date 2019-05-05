Несколько улиц перекроют в Москве из-за матча ЦСКА - "Динамо"

Перекрытия для автомобилей будут введены в воскресенье днем на двух участках в районе стадиона "ВЭБ Арена" в Москве, где пройдет матч ЦСКА - "Динамо", сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

Действовать ограничения будут в течение пяти часов - с 14.30 до 19.30. В это время нельзя будет проехать по проезду Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, а также по 3-ей Песчаной улице от 2-й Песчаной улицы до дома 23 корп.5 по Новопесчаной улице.

"Рекомендуем пересесть на велосипед или гироскутер, либо передвигаться пешком", - говорится в сообщении.