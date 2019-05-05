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05.05.2019 15:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Отключать отопление в Москве начнут с 6 мая

Текст: Иван Пышечкин
С 6 мая столичные энергетики начнут отключать отопление в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

"В связи с установившейся теплой погодой системы теплоснабжения с 6 мая переводятся на летний режим работы", - сказал Бирюков.

По словам заместителя мэра, отопление на объектах отключают поэтапно. Батареи перестанут нагреваться последовательно в промышленных, административных, жилых зданиях, школах, детсадах, больницах и поликлиниках.

Топить в столице прекращают, когда среднесуточная температура в течение 5 суток подряд держится выше отметки плюс 8 градусов. При этом должна сохраняться тенденция к повышению температуры наружного воздуха.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Опубликован график отключения горячей воды в Москве

Что касается отопительного сезона, который подошел к концу, то он, по словам Бирюкова, прошел без сбоев и отключений. Такая стабильная работа сохранялась и во все предыдущие восемь сезонов.

При этом энергетики уже начали готовиться к следующему отопительному сезону. До холодов им нужно успеть проверить 73 тысячи жилых и нежилых зданий, инженерные коммуникации, котельные и центральные тепловые пункты. Подготовительные работы предстоит закончить до конца августа.

"Готовность к пуску тепла на социальные объекты города - 1 сентября, к массовому пуску тепла - 15 сентября", - отметил Бирюков.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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