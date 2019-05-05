По факту возгорания в Шереметьево самолета SSJ-100 СК возбудил дело

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по факту ЧП, произошедшего в воскресенье в столичном аэропорту Шереметьево. Дело будет расследоваться по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ "Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

В воскресенье, по предварительным данным, самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, из-за обнаруженной в полете неисправности вернулся в столичный аэропорт "Шереметьево". При посадке авиалайнер задел взлетно-посадочную полосу.

Причем посадить самолет пилотам удалось только со второго раза. Самолет загорелся. На распространенных в интернете видеороликах видно, что пламенем объята вся хвостовая часть самолета. Эвакуацию пассажиров и экипажа провели по надувному трапу из передней двери.

В настоящее время пожар потушен. Идут спасательные и следственно-оперативные мероприятия на месте ЧП.

"Следствие на данный момент располагает информацией об одном погибшем и четырех обратившихся за медицинской помощью", - привели данные о жертвах и пострадавших в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Информация уточняется. Вероятно, жертв будет больше. Об этом говорят многие очевидцы аварии. Да и статья, по которой возбудили дело, подразумевает "смерть двух или более лиц".