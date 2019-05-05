В воскресенье в аэропорту Шереметьево произошла авиакатастрофа. При экстренной посадке загорелся самолет Sukhoy SuperJet 100, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск.

Через несколько минут после вылета капитан воздушного судна принял решение возвращаться в столицу. Причина - обнаруженная техническая неисправность. Какая именно - пока не известно. Но следствие в ближайшее время все установит.

"Основная версия - удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика. Попадание молнии подтвердил один из членов экипажа. При экстренной посадке самолет дважды ударился о взлетную полосу", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Причем посадить самолет пилотам из-за сложных метеоусловий удалось только со второго раза. По свидетельствам очевидцев, авиалайнер приземлялся на слишком большой скорости. Кроме того в самолете были полные топливные баки. Все это привело к тому, что задев корпусом асфальт взлетно-посадочной полосы самолет загорелся. При посадке у борта подломились стойки и загорелись двигатели.

На распространенных в интернете видеороликах видно, что пламенем была объята вся хвостовая часть самолета. Эвакуацию пассажиров и экипажа провели по надувному трапу из передней двери. Эвакуацию, видно, удалось провести оперативно, что спасло много жизней. К вечеру воскресенья пожар потушили. На месте ЧП шли спасательные и следственно-оперативные мероприятия.

"По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна", - сообщил источник ТАСС в медицинских службах.

Источник "РГ" в экстренных службах, участвовавших в спасательной операции, также рассказал "как минимум о десяти погибших". По его словам, погибла и одна стюардесса, находившаяся в момент аварийной посадки в хвостовой части самолета.

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета РФ вчера вечером возбудили уголовное дело по факту авиакатастрофы. Дело расследуется по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ "Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вчера вечером поручил сформировать государственную комиссию по расследованию обстоятельств ЧП в аэропорту Шереметьево и оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

"Глава правительства поговорил по телефону с министром транспорта Евгением Дитрихом. Он доложил о ситуации в Шереметьево, где аварийно приземлился самолет Аэрофлота. Поручено образовать госкомиссию по расследованию обстоятельств происшествия. Кроме того, Дмитрий Медведев поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой оказать всю необходимую помощь пострадавшим", - сообщил он.