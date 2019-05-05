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05.05.2019 20:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При пожаре SSJ 100 в Шереметьево погибли 13 человек

Текст: Сергей Бабкин

Жертвами сегодняшней трагедии в столичном аэропорту Шереметьево стали 13 человек. При этом судьба нескольких пассажиров сгоревшего лайнера Sukhoj SuperJet100 остается неизвестной, передает ТАСС. Данные о количестве пострадавших пока разнятся.

В первые минуты после посадки самолета говорилось об одной жертве. Сейчас медики, работающие на месте, сообщили о большем масштабе трагедии. 

Фото: СК/РИА Новости
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Фото: РИА Новости
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Информация из Шереметьево постоянно уточняется, создан оперативный штаб в связи с ЧП.

Напомним, что в воздухе произошел пожар на борту SSJ, вылетевшего из Москвы в Мурманск. На высоте около 2 тысяч метров в самолет попала молния.

Экипаж сразу сообщил на землю о ЧП и пошел на экстренную посадку. К горящей машине немедленно прибыли пожарные и врачи, многих людей удалось быстро эвакуировать. На борту находились 73 пассажира.

Происшествия ЧП Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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