При пожаре SSJ 100 в Шереметьево погибли 13 человек

Жертвами сегодняшней трагедии в столичном аэропорту Шереметьево стали 13 человек. При этом судьба нескольких пассажиров сгоревшего лайнера Sukhoj SuperJet100 остается неизвестной, передает ТАСС . Данные о количестве пострадавших пока разнятся.

В первые минуты после посадки самолета говорилось об одной жертве. Сейчас медики, работающие на месте, сообщили о большем масштабе трагедии.

Информация из Шереметьево постоянно уточняется, создан оперативный штаб в связи с ЧП.

Напомним, что в воздухе произошел пожар на борту SSJ, вылетевшего из Москвы в Мурманск. На высоте около 2 тысяч метров в самолет попала молния.

Экипаж сразу сообщил на землю о ЧП и пошел на экстренную посадку. К горящей машине немедленно прибыли пожарные и врачи, многих людей удалось быстро эвакуировать. На борту находились 73 пассажира.