Раненых при возгорании самолета в Шереметьево доставят в НИИ Склифосовского

Пострадавших в сегодняшней трагедии в столичном аэропорту Шереметьево доставят в московский НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем Twitter.

"Предложили помощь коллегам из Московской области", - сообщил Собянин. В Склиф экстренно доставили двоих пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии. Мэр Москвы выразил соболезнования родным и близким погибших.

Соболезную родным и близким погибших в катастрофе самолета в Шереметьево. Предложили помощь коллегам из Московской области. Двух пострадавших в тяжелом состоянии перевозим в Склиф. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 5 мая 2019 г.

Напомним, что самолет Sukhoj SuperJet экстренно приземлился в Шереметьево из-за пожара на борту. На высоте 2 километра в лайнер попала молния. Экипажу удалось посадить горящую машину, экстренные службы прибыли незамедлительно. Многие из 73 пассажиров были эвакуированы. Есть неофициальные данные о 13 погибших и 6 пострадавших.