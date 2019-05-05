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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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Расширен список госуслуг в МФЦ
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Федеральный выпуск № 96(7854)
Социальные услуги в офисах "Мои документы", за которыми раньше приходилось обращаться в районные отделы соцзащиты, москвичи с сегодняшнего дня могут получить в МФЦ. Пока первые 12 госуслуг, а в течение мая - августа в офисы переедут все 72.

В частности, в МФЦ уже можно получить удостоверения, свидетельства, справки о праве на льготы ветеранам Великой Отечественной войны, участникам военных действий и жертвам политических репрессий. Можно обратиться за перерасчетом пенсии, оформлением регистрации и справками о доходе и составе семьи, изменении семейного положения и другими услугами социального характера. При подаче заявления москвич получает выписку из электронного журнала регистрации, где указана дата готовности документа.

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Еще одно нововведение МФЦ касается ветеранов Великой Отечественной войны. С мая им оказывают госуслуги на дому. Больше 60 тысяч ветеранов таким образом могут оформить именные сертификаты на домашнее обслуживание - их принесут сотрудники МФЦ и передадут лично в руки ветеранам. Со 2 мая сотрудники МФЦ уже приступили к поквартирному обходу пенсионеров, которые станут участниками проекта "Москва - с заботой о ветеранах". После знакомства с каждым ветераном связь с ними будет поддерживать персональный помощник - руководитель районного офиса "Мои документы".

По просьбе ветерана или его родственников сотрудники МФЦ помогут оплатить коммуналку. Они снимут показания счетчиков и принесут единый платежный документ. Всего к концу августа в МФЦ будут доступны 72 социальные услуги, а общее число услуг, которые предоставляют центры "Мои документы", вырастет со 180 до 250.

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