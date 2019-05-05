В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в авиаинциденте в Шереметьево

Министр здравоохранения Вероника Скворцова лично контролирует то, как оказывается помощь пострадавшим при возгорании самолета в Шереметьево.

Двое пострадавших в тяжелом состоянии отправлены в НИИ Вишневского Минздрава России, сообщили в министерстве. Еще двоих пассажиров в состоянии средней тяжести проконсультируют специалисты. При необходимости пациентов направят на лечение в одну из федеральных клиник.

Еще трое пострадавших с незначительными травмами получили медпомощь амбулаторно и от госпитализации отказались.