В подмосковном МЧС уточнили данные о пострадавших при посадке SSJ-100

В загоревшемся после жесткой посадки авиалайнера Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, по предварительным данным, никто не погиб, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"По последним данным, 6 человек пострадало. По предварительным данным, погибших нет. Пострадавшие направлены в районные ЦРБ", - рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе также уточнили, что на борту было 73 пассажира и 6 членов экипажа. Возгорание самолета было ликвидировано практически сразу после жесткой посадки. Сейчас на месте продолжают работать спасательные службы.